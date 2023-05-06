五一蔚来用户出行报告：行驶里程超 1.4 亿公里，高速免费换电服务超 13 万次

IT之家 5 月 6 日消息，蔚来公布五一出行报告，用户总计行驶里程 140105779 公里，行驶总时长 4475598 小时，累计碳减排 9211 吨。出游用户最多的城市 TOP3：上海、杭州、北京；出游目的地最多的城市 TOP3：苏州、嘉兴、绍兴。

IT之家从报告中获取到，蔚来辅助驾驶功能使用总里程 18090734 公里，用户累计使用时长 226142 小时。其中领航辅助使用总里程 6306529 公里，增强领航辅助使用总里程 4343252 公里。

五一期间蔚来提供 432191 次换电服务，单日最高 68748 次；累计提供 138552 次高速免费换电服务，单日高速换电峰值是 5 月 2 日 23632 单。15137 根蔚来充电桩累计服务 315455 次，其中 79.5% 电量服务于其它品牌。扫码加电共发放 1521 个积分红包，提供“一键加电”服务 9094 次。

五一期间用户通过 NIO App 发起“一键维保”服务 14199 次，移动及道路救援 791 次，最快 9 分钟抵达现场救援，代替用户现场处理 194 次。洗车服务 16225 次，上门取送车 18566 次，代驾代泊 19671 次。

NIO Radio 假期旅途中播放累计 3536191 次，收听时长 462642 小时，收听最多的节目是《GO！型动街区》。“INIO 沉浸声”曲库播放累计 1052607 次，播放最多的是《思念是一种病》，收听最多的歌手是张震岳。