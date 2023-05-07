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首页 > 游戏之家>游戏快报

3D 动作冒险游戏《狐与蛙之旅》开放试玩 Demo，支持中文

2023/5/7 12:12:26 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
评论：
感谢IT之家网友 雨雪载途 的线索投递！

IT之家 5 月 7 日消息，《Kitsune: The Journey of Adashino（狐与蛙之旅）》是一款以日本为舞台的探索型 3D 动作冒险游戏，目前已开放试玩 Demo，支持简体中文，预计 2024 年内发售，感兴趣的玩家可以点此进入商店页面下载

游戏简介：

有一天，狐狸少女与青蛙，在黑夜中抵达了一座灯火通明的不可思议之岛。在这座岛上迷路的两人，踏上了寻找如何回家的旅程。

鸟居与摊贩的灯笼，霓虹看板点缀着这座岛。黑影里潜藏着令人不安的存在 ——。

本作同时有探索要素以及鬼抓人的要素。

在探索要素里，与住在岛上的居民对话，找出「化野岛」的秘密。

以及透过在庙宇点灯，能够探索的区域也会变多。

另一方面，在鬼抓人要素中，需要逃离鬼的追逐。
狐狸少女可以使用光，让鬼片刻停下脚步，
在不被抓到的情况下开出一条活路吧。
使用光让鬼停下脚步是有次数限制的，透过庙宇可以恢复光的次数。

除此之外，狐狸少女也可以利用光来找到看不见的路，或者与街上的人交流。

将收集来的光堆迭起来，变得更加妖异辉煌的化野岛与无明之塔。
今晚是十五夜，一个夏天尾声漫漫长夜的故事 ——。

IT之家附配置要求：

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关键词：steam

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