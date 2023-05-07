3D 动作冒险游戏《狐与蛙之旅》开放试玩 Demo，支持中文

IT之家 5 月 7 日消息，《Kitsune: The Journey of Adashino（狐与蛙之旅）》是一款以日本为舞台的探索型 3D 动作冒险游戏，目前已开放试玩 Demo，支持简体中文，预计 2024 年内发售，感兴趣的玩家可以点此进入商店页面下载。

游戏简介：

有一天，狐狸少女与青蛙，在黑夜中抵达了一座灯火通明的不可思议之岛。在这座岛上迷路的两人，踏上了寻找如何回家的旅程。



鸟居与摊贩的灯笼，霓虹看板点缀着这座岛。黑影里潜藏着令人不安的存在 ——。

本作同时有探索要素以及鬼抓人的要素。

在探索要素里，与住在岛上的居民对话，找出「化野岛」的秘密。

以及透过在庙宇点灯，能够探索的区域也会变多。



另一方面，在鬼抓人要素中，需要逃离鬼的追逐。

狐狸少女可以使用光，让鬼片刻停下脚步，

在不被抓到的情况下开出一条活路吧。

使用光让鬼停下脚步是有次数限制的，透过庙宇可以恢复光的次数。



除此之外，狐狸少女也可以利用光来找到看不见的路，或者与街上的人交流。



将收集来的光堆迭起来，变得更加妖异辉煌的化野岛与无明之塔。

今晚是十五夜，一个夏天尾声漫漫长夜的故事 ——。