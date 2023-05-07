巴菲特称苹果是伯克希尔持有的最佳企业，用户宁可放弃第二辆车也不愿放弃 iPhone

IT之家 5 月 7 日消息，当地时间 5 月 6 日，伯克希尔哈撒韦公司公布的一季度显示，其 2023 年一季度净利润为 355 亿美元，相较于去年同期增幅达到了惊人的 540%。而在这一令人艳羡的业绩成绩单背后，作为其伯克希尔最大持仓股的苹果无疑功不可没。自今年年初以来，苹果股价已累计上涨了 33%。

伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）的年度股东大会今天举行，董事长兼首席执行官沃伦・巴菲特（Warren Buffett）分享了他对苹果公司的一些看法。他不仅赞扬苹果是他的集团持有的最佳企业，还认为 iPhone 对消费者来说比第二辆车更重要。

沃伦・巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司自 2016 年以来一直看好苹果，并购买了该公司的股票。尽管他多次重申（包括今天）他不了解 iPhone 等设备，但他了解消费者行为以及客户对苹果的忠诚度。为了解释这种忠诚度有多强大，上个月，巴菲特在一次采访中表示，他认为苹果用户不会为了 1 万美元而放弃 iPhone 。在本周末的伯克希尔年会上，他又提出了另一个观点，说明他对苹果用户忠诚度的看法，他说 iPhone 是用户优先考虑的事情，即使要放弃第二辆车也不愿放弃 iPhone。

巴菲特说：“苹果跟消费者之间的关系非常密切，有些人会愿意花 1500 美金去买这样一部手机，也有些人可能会花 35000 美金去买第二辆车，但是如果让他们选择去放弃手机还是汽车的话，他们会放弃买汽车，苹果跟消费者之间的紧密关系是无与伦比的。我们没有任何类似的东西可以完全拥有，但我们非常、非常、非常高兴能够拥有 5.6% 或者更多的份额，而且我们很高兴每增加 0.1%。”

巴菲特对苹果的信心随着时间的推移而增长。早在 2020 年，他就说过苹果“可能世界上最好的企业”，今天他更加明确地表示苹果是第一名，去掉了“可能”。除了说苹果比伯克希尔完全控制的任何企业都优秀之外，他还说苹果是“我们拥有的最好的企业”。为了支持这一点，伯克希尔持有的约 5.6% 的 AAPL 股份现在价值约 1160 亿美元（IT之家备注：当前约 8015.6 亿元人民币）。而在伯克希尔近 3000 亿美元的股权投资中，苹果占比最大，占比近 40%。以下是伯克希尔哈撒韦公司持股的前五大公司：

苹果：1163.1 亿美元

美国银行：334.5 亿美元

雪佛龙：292.5 亿美元

可口可乐：254.4 亿美元

美国运通：224 亿美元

巴菲特补充称，他后悔几年前卖掉了一些苹果股票。“几年前，我犯了一个错误，我出售了一些（苹果）股票。这是一个愚蠢的决定。”巴菲特表示，“我们希望拥有好的企业，我们也希望有足够的流动性。我觉得天空是没有极限的，我们要从这些错误中学到教训。”

巴菲特和他的副手查理・芒格（Charlie Munger）还谈到了其他一些话题，比如美元作为世界储备货币的地位、商业房地产和银行业的前景、核心价值投资的机会以及人工智能的发展。他们还回答了股东们关于伯克希尔哈撒韦公司的运营、投资、股息和回购等方面的问题。