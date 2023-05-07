RPG 游戏《为了吾王 II》5 月 10 日开启封测，支持简中

IT之家 5 月 7 日消息，RPG 游戏《为了吾王 II》官方推特近日发文表示，新作将在 5 月 10 日开启封测，支持简体中文，感兴趣的玩家可点此预约。

消息显示，《为了吾王》是一款饱受好评的肉鸽类回合制桌面 RPG 游戏，在续作中，玩家可以选择单人游戏或是四人联机。这一次玩家需要面对残暴的法汝女皇，冰揭开曾经所忠爱的女皇的可怕隐秘。

游戏配置方面，官方并未公布相关需求。

为了让读者进一步了解这款游戏的相关信息，IT之家在此附《为了吾王 II》游戏简介：

女皇的狂热卫队遍布这片土地，你是否敢赌上一切，与其他亡命之徒联合起来，推翻女皇的压迫统治？

也许女皇的故夫 — 布朗纳国王早已逝世，但你必须为了你的村镇、你的国家挺身而出，为了吾王。

集思定策：

前路艰辛，建议结伴而行。你是选择和朋友并肩作战？还是成为独狼，独吞所有奢华的战利品？本地联机还是在线合作，选择权在你手上。

并肩作战：

从一群勇敢的反抗者中挑选你的团队成员，例如普通的农夫、勇敢的铁匠或是村中的炼金师。每名成员都有各自的属性、技能和特质，请在踏上危机四伏的冒险之前慎重考虑。

步步为营：

法汝王国中的战斗出了名的冷酷无情，只有善用策略、目光长远者才能走得更远。全新的网格战斗系统允许你采取多种战术阵形，制定计划智取敌人吧。

全副武装你的队伍，这样才能推翻不公正的统治者。法袍增强法师，盔甲强化战士！掠夺宝箱和阵亡的敌人就有机会发现强大的物品，这些物品会带来独特的技能、强力的增幅效果以及战术优势。

探索崭新王国：

从大量的角色定制品到程序生成的地图、任务和事件，法汝世界会不断地变化，你可要时刻注意你的敌人！不仅如此，你玩的越多，你就能为将来的战斗解锁更多物品和事件。《为了吾王 II》引入了一整套全新的生物群落供你探索，此外，本作的艺术风格得到了更新，更有原创音声等你欣赏。这将使你深入了解法汝的奇观，更好地沉浸在这个波澜壮阔的冒险大陆中。