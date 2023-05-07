索尼 PS5 全球销量碾压微软 Xbox Series X|S，领先近 1500 万台

IT之家 5 月 7 日消息，2020 年 11 月，索尼和微软分别推出了新一代的游戏主机 PS5 和 Xbox Series X|S，引发了全球玩家的热情。然而经过 29 个月的激烈竞争，两款主机的销量差距越来越明显。据 VGChartz 网站的最新数据显示，截至 2023 年 3 月，PS5 的全球销量达到了 3594 万台，而 Xbox Series X|S 只有 2135 万台，相差了 1459 万台。PS5 占据了 62.7% 的市场份额，而 Xbox Series X|S 只有 37.3%。

VGChartz 网站是一个专业的游戏数据分析平台，每个月都会发布各种游戏硬件和软件的销售对比报告。其最新发布的一份报告对比了 PS5 和 Xbox Series X|S 自上市以来的销售情况，报告指出，PS5 在北美、欧洲、日本等主要市场都领先于 Xbox Series X|S，而 Xbox Series X|S 在其他地区稍占优势。IT之家注意到，报告还分析了两款主机与上一代主机的销售对比，结果显示，PS5 目前落后于 PS4 约 287 万台，而 Xbox Series X|S 则领先于 Xbox One 约 95 万台。

为什么 PS5 能够如此压倒性地击败 Xbox Series X|S 呢？业内人士认为，这主要有以下几个方面的原因：首先，PS5 拥有更多的独占游戏和优质游戏，吸引了更多的玩家；其次，PS5 在设计、性能、兼容性等方面都有一定的优势，提供了更好的用户体验；第三，PS5 在市场推广和渠道分销方面也做得更好，增加了其品牌影响力和可获得性；最后，PS5 在一些重要市场如日本和欧洲有着更深厚的用户基础和忠诚度，形成了良好的口碑效应。

不过，这并不意味着 Xbox Series X|S 就没有任何优势或希望。微软也在不断地改进和创新其游戏主机产品，推出了一些有吸引力的服务和功能，如 Xbox Game Pass、云游戏、向下兼容等。此外，微软还收购了一些知名的游戏开发商和 IP，为未来的游戏阵容增添了不少看点。因此，Xbox Series X|S 仍然有可能在未来缩小与 PS5 的差距，甚至反超。