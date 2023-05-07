2023 英雄联盟季中冠军赛胜败分组赛抽签结果出炉，首场 GEN 对战 G2

IT之家 5 月 7 日消息，随着 2023 年 MSI 入围赛败者组决赛的结束，2023MSI 入围赛正式收官，G2、BLG、GG 从中成功晋级。与此同时，2023 季中冠军赛 MSI 胜败分组赛抽签结果也随之公布。

详细赛事结果如下：

上半场：

GEN 对战 G2；

MAD 对战 T1。

下半场：

C9 对战 BLG；

JDG 对战 GG。

IT之家附 2023MSI 赛事安排：

2023 季中冠军赛地点公布和赛制升级

2023 季中冠军赛将在伦敦举办！来自全世界的十三支队伍将同场竞技，争夺季中冠军赛的桂冠。我们还将采取新的赛制，让比赛更加紧张激烈。

今年的季中冠军赛规模有所扩大，从十一支队伍增加到十三支，同时将包含两轮双败淘汰赛：入围赛和胜败分组赛。

入围赛阶段将有八支参赛队伍：LEC、LCS 和 LPL 的二号种子队伍，以及 LLA、CBLOL、PCS、VCS 和 LJL 的一号种子队伍。

2023 年，LCK 赛区作为全球总决赛的冠军赛区，其二号种子队伍将直接进入胜败分组赛。

八支参赛队伍会被分成两个小组，每组由四支队伍组成。组内进行 BO3 双败淘汰赛。

败者组的两支获胜队伍将进行最终资格的对决，胜者将与两支小组获胜队伍一同晋级胜败分组赛，与五支已经入围的队伍汇合。

在胜败分组赛中，八支队伍将进行 BO5 双败淘汰赛。参赛队伍包括三支来自入围赛的队伍，以及来自 LEC、LCS、LPL、LCK 的一号种子和 LCK 的二号种子。

通过季中冠军赛，粉丝们可以在赛季进行到一半时，评估各队伍和赛区的相对实力。采用新赛制后，我们希望给予粉丝更充分欣赏比赛的时间，同时带来更多精彩的对决，讲述选手们之间的故事。

期待与大家在 2023 伦敦季中冠军赛见面！