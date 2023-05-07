巴菲特将人工智能比作原子弹，称其将改变一切

IT之家 5 月 7 日消息，AI 技术的发展引起了众多人的关注和担忧，其中就包括了著名投资家、伯克希尔・哈撒韦公司的 CEO 沃伦・巴菲特。在该公司在内布拉斯加州奥马哈市举行的年度会议上，巴菲特将强大的 AI 技术比作原子弹，认为它可能给人类带来灾难性的后果。

巴菲特透露，微软创始人比尔・盖茨曾向他展示 AI 聊天机器人 ChatGPT，当时他体验了一下。他对这款应用的能力印象深刻，但同时也感到了一丝恐惧。“当一个东西能做各种各样的事情时，我就有点担心。因为我知道我们不可能不去发明它，就像我们在二战中出于非常正当的理由发明了原子弹一样”，这位 92 岁的投资家说道，“我们这样做是非常重要的。但是，这样做的能力被释放出来，对未来两百年的世界有好处吗？”

巴菲特进一步表示，他相信 AI 技术将改变“世界上的一切，除了人类的思维和行为方式”。IT之家注意到，他引用了爱因斯坦在原子弹问世后说过的一句话：“这改变了世界上的一切，除了人类的思维。”

与巴菲特同台出席会议的还有伯克希尔・哈撒韦公司的副主席查理・芒格，芒格对 AI 技术持有更加怀疑的态度，“我个人对 AI 炒作持怀疑态度，我认为传统的智慧就很好用”，他说。

不仅是巴菲特和芒格，许多科技企业家也对 AI 技术表示了警惕，包括特斯拉 CEO 埃隆・马斯克。最近，被誉为“AI 教父”之一的杰弗里・辛顿也表达了类似的担忧，他说人工智能可能对人类构成比气候变化更“紧迫”的威胁。