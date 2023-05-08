Gurman：虽然今年没有，但苹果 iPhone 16 Pro / Max 必然会采用固态按钮

IT之家 5 月 8 日消息，之前一直有消息称苹果 iPhone 15 Pro 系列机型将采用固态按键，然而知名苹果分析师郭明錤 4 月发推称苹果由于“未解决的技术问题”已经在今年的 iPhone 中取消了固态按键设计，改回原本的实体按键设计。

关于这一消息，彭博社的 Mark Gurman 在其最新的 Power On 时事通讯中也有所提及。虽然 iPhone 15 Pro 工程机确实有配备新的按钮，但它们已从量产版中“废弃”。

他指出，“制造复杂性、更高的相关成本和软件集成问题”是造成延迟的主要原因。Gurman 声称该功能注定会在明年被采用，大概是 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max。

目前来看，苹果 iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 将采用更窄的边框的、钛合金机身，而且边缘更加圆润，并将搭载新的 3nm A17 处理器，以及一个 USB-C 接口。

此外，Gurman 还提到了大家关心的低价 iPhone 问题。在对苹果财报进行评论时，他指出印度市场已经成为苹果至关重要的所在。但实际上，苹果 iPhone 在印度的定价相比美国要贵。

他认为，虽然苹果可能永远不会推出低于 300 美元（IT之家备注：当前约 2073 元人民币）的新 iPhone，但它可以将其旧款 SE 机型作为性价比机型的替代品进行销售，他还建议苹果将之前的版本降到 199 美元（当前约 1375 元人民币）。