腾讯回应财付通被罚没近 30 亿元：对集团经营和财务状况没有不利影响

IT之家 7 月 8 日消息，昨日晚间，腾讯旗下财付通支付科技有限公司被金融管理部门罚没近 30 亿元，引发热议。对此，财付通发布公告予以回应，表示自己诚恳接受、坚决服从和落实，严格执行相关决定。

此外，腾讯在港交所发布公告，回应收央行罚款通知：公司相信金融监管部门的工作重点将转入常态化监管，落实促进平台经济健康发展的金融政策措施，并支持、鼓励平台企业持续提升金融普惠性。公司认为，央行的罚款决定对集团整体的经营和财务状况没有任何重大不利影响。

IT之家注：财付通是腾讯于 2005 年成立的第三方交易平台，并于 2011 年 5 月获得第三方支付许可证；我们日常用的微信支付、QQ 钱包支付均由腾讯财付通提供服务，属于该公司推出的支付产品。

央行 7 月 7 日公布行政处罚信息显示：财付通支付科技有限公司被没收违法所得 56612.388789 万元，罚款 242677.827882 万元。

违法行为类型包括违反机构管理规定；违反商户管理规定；违反清算管理规定；违反支付账户管理规定；其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；违反消费者金融信息保护管理规定；违反金融消费者权益保护管理规定等。

时任财付通支付科技有限公司反洗钱与风险控制部负责人吴某被罚款 120 万元；时任财付通支付科技有限公司支付平台产品部（微信支付）产品运营负责人吴某被罚款 99.6 万元；时任财付通支付科技有限公司支付平台产品部（基础支付）负责人陈某博被罚款 6.5 万元；时任财付通支付科技有限公司总经理许某爱被罚款 16 万元。

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