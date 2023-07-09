反馈称 TweetDeck 和经典 API 均恢复使用

IT之家 7 月 9 日消息，推特本周早些时候发布公告，宣布将 TweetDeck 现有用户迁移到 2.0 版本更新。不过根据 The Verge 等多家媒体报道，在没有马斯克等高管公告的情况下，TweetDeck 和经典 API 均恢复使用。

报道称在马斯克、首席执行官琳达・亚卡里诺（Linda Yaccarino）或该公司任何官方社交账户没有发布公告的情况下，部分推特用户注意到旧版 TweetDeck 又回来了。

此外，包括 Harpy 创建者 Roberto Doering 在内的少数开发人员注意到 Twitter 的遗留 API 于北京时间 7 月 9 日凌晨 53 分中恢复工作，允许他们的第三方客户端再次工作。

Doering 在 Harpy 的 GitHub 页面上写道，IT之家翻译如下：“请注意，这并不意味着 Harpy 将再次得到维护，因为 Twitter 很可能会很快（再次）关闭对其遗留 API 的访问，第三方应用程序仍然违反他们的 [服务条款]”。

在推特开始强迫用户迁移到新的 Tweetdeck 时，该公司表示，用户需要经过验证才能继续使用该工具，这意味着大多数人如果想要继续访问，则需要订阅 Twitter Blue。

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