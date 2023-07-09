魅族公布折叠终端新专利，降低展开难度、提高便捷性

IT之家 7 月 9 日消息，珠海市魅族科技有限公司申请的“弹开机构及折叠终端”专利公开，降低折叠终端的展开难度，提高使用便捷性。

IT之家从专利摘要获悉，该专利涉及电子设备技术领域，提供了一种弹开机构及折叠终端。该弹开机构包括磁吸组和弹开模组，磁吸组包括第一磁吸件和第二磁吸件，第一磁吸件用于安装在折叠终端的第一扣合部上，弹开模组包括弹性支撑部和挤压按钮，弹性支撑部用于安装在折叠终端的第二扣合部，第二磁吸件设置在弹性支撑部用于在第一扣合部与第二扣合部扣合时与第一磁吸件磁吸配合。

弹性支撑部在折叠终端的展开方向上具有弹性，挤压按钮与弹性支撑部相配合，以调整弹性支撑部与扣合状态下的第一扣合部之间的距离，从而实现对磁吸组的磁吸力的控制。专利提供的弹开机构，实现了折叠终端展开时扣合力的调整，降低了折叠终端的展开难度，极大提高了折叠终端的使用便捷性。

据了解，折叠终端通常包括相互扣合的两个扣合部，为保证在折叠状态下两个扣合部能稳固地扣合，两个扣合部之间常设计较大的扣合力。这种设计在保证扣合稳固的同时也会导致产品两个扣合部展开的困难，用户需要手动用较大的开合力才能展开产品。

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