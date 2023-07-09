摄影的魅力在很多时候体现在它能留住瞬间，将不断流动的时光记录在照片上。

对于摄影人来说，每个时辰都有特殊的意义。

1. 子时（23:00-次日 1:00）

很多人在这个时间段已经进入梦乡，对于一些摄影人来说，这却是进行创作的好时候。

有人趁着夜深人静忙着修图、整理照片，有人行走在城市街头，记录着宁静的午夜，还有人借着夜色仰望星空，拍摄星星月亮。

2. 丑时（1:00-3:00）

有些城市已经陷入沉静，有些城市的夜生活才刚刚开始。

对于喜欢拍摄夜景的摄影人来说，这可能正是出门拍摄的好时机，烟火气逐渐散去，人群也消退，城市的另一面显现出来：微弱的灯光、寂静的街道、吃饱后在路边慢悠悠散步的猫猫狗狗，正是很多摄影人喜欢的慢节奏。

3. 寅时（3:00-5:00）

对于很多喜欢拍摄风光的人来说，“赶早不赶晚”是他们长时间以来积累下的经验，夏天的寅时东方的天边已经开始泛白，星辉逐渐散去，蓝色时刻即将来临，这无疑是拍摄风光的好机会。

与此同时，城市内开始忙碌起来，路上逐渐开始出现车辆，很多小店也开始准备营业，城市的烟火气又聚集了起来。

4. 卯时（5:00-7:00）

金色时刻来临，经典的拍摄机位上可能已经排满了拍摄的人，有人趁着出门锻炼匆匆记录下了朝霞，有人则为这场朝霞准备了好几天，等待了好几个小时。

衣服上挂着露水，脸上挂着鼻涕水，只为拍到几张照片，值吗？

当然值。

5. 辰时（7:00-9:00）

通勤时间路上开始堵了起来，一手煎饼果子一手手机低头赶路的上班族、骑着自行车在狭小车道里游走的学生为城市增添了几分活力；

在清晨阳光的照射下，建筑的光影对比也显得更强了一些，时不时有人停下来掏出手机拍几张。

拥挤的通勤虽然让人烦躁，但也是很多人珍惜的拍摄时机。

6. 巳时（9:00-11:00）

太阳越来越高，各种室内的拍摄工作开始忙碌起来，一座座写字楼内，有人靠着窗边摸鱼，一边拍着俯瞰城市的美景一边感叹这么好的天气应该出去走走，而正在户外拍摄的人则在懊恼为什么出门晚了，“光板天”不适合出门拍摄。

你习以为常、不以为然的拍摄环境，可能正是他人所梦寐以求的。

7. 午时（11:00-13:00）

正午时分，大太阳光板天，户外拍出来的照片不尽如人意，可也有人特别珍惜午饭后出门溜一小圈这段时光，湖里的鸭子、天边的云都是值得拍摄分享的美好元素，不是所有照片都要做到十全十美，有些照片仅仅是拍摄下来，能记录一段生活、勾起一片回忆就很有意义了。

8. 未时（13:00-15:00）

准备户外拍摄的人已经开始忙碌起来了，收拾器材、规划路线、检查设备，一切的一切都是为了在下午的最佳拍摄时间不出差错。

此时的天空虽然很亮、没有细节，但是透过树叶形成的光隙、阳光洒在水面上波光粼粼的感觉，却别有一分味道。

9. 申时（15:00-17:00）

阳光没有正午那么强烈了，户外温度也没有那么燥热，出门拍摄的人也多了起来，正午一个人都没有的海边，现在挤满了人，虽然抢不到好的拍摄位置，不过拍人群也是个不错的选择。

有人已经扛着三脚架来到了天台、天桥上，为待会的日落晚霞做准备，拍到精彩的照片从来不是按下快门那一瞬间的事儿，前期的准备、中途的等待、后期的调整都是不可或缺的元素。

10. 酉时（17:00-19:00）

这可能是一天中最适合拍摄的时间了，柔和的光线夹着温暖的橙黄色，天空由冷色向暖色过度，有时出现晚霞，再忙碌的人也会停下来举起手机记录这一刻。

城市里华灯初上，车水马龙，准备拍摄夜景的人还在等待蓝色时刻，比起深夜的暗黑无细节，傍晚的夜景更吸引人。

11. 戌时（19:00-21:00）

天逐渐黑下来，日落晚的地方可能还在享受着蓝色时刻，路边的街道热闹起来，城市的烟火气也浓郁了起来，璀璨的的灯光、街边一团团的热气，都吸引着人拍下这一刻。

忙碌了一天的人准备吃晚餐，而拍摄美食时必不可少的一个仪式感，好看的美食能让人心情愉悦、食欲大增。

12. 亥时（21:00-23:00）

突然窜出的几束烟火引得人驻足观看，有人连忙掏出相机，感叹自己幸亏随身携带，烟花转瞬即逝，遇到美景的同时恰好带了相机是多么幸运的一件事。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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