Threads 安卓版开放新功能测试，iOS 暂无测试计划

IT之家 7 月 9 日消息，Threads 于 7 月 6 日上线 iOS 和安卓正式版本，Meta 近日又推出其安卓 Beta 测试版，旨在测试新功能、新特性，可能存在不稳定的情况，用户可以通过 Google Play Store 下载测试版（iOS 目前暂无测试版计划）。

IT之家此前报道，Meta 推出的 Threads 发布首日用户注册量就超过了 3000 万，轻松打破了 ChatGPT 应用发布前五日下载量 100 万次的纪录。

研究公司 SimilarWeb 预测，如果这种势头持续下去，不到两个月时间 Threads 的用户数就能轻松突破 1 亿，而在此之前，ChatGPT 是唯一一个在上线两月后达成 1 亿用户的网站。

同时，微软也携旗下 Xbox、Microsoft 365 等服务品牌入驻 Threads。微软在入驻后发布了首条信息，但没有实质性内容，微软 Xbox 账号展示了 Xbox 游戏主机开机的画面。

Instagram 的负责人 Adam Mosseri 在 Threads 发布后也一直活跃在该平台上，在回答媒体提问时，他表示 Threads 不希望与“硬新闻”（hard news）走得太近。

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