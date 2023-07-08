Threads 用户数突破 7000 万，负责人称不鼓励用户发布“硬新闻”

IT之家 7 月 8 日消息，据 The Verge 报道，Meta 的 Twitter 竞品 Threads 自上线后，用户注册量持续激增。根据扎克伯格本人的说法，截至美国时间昨日下午，Threads 的注册数已经超过了 7000 万大关。

Instagram 的负责人 Adam Mosseri 在 Threads 发布后也一直活跃在该平台上，在回答媒体提问时，他表示 Threads 不希望与“硬新闻”（hard news）走得太近。

Mosseri 称：“有足够多令人惊叹的内容社区，例如体育、音乐、时尚、美容、娱乐等，可以帮助 Threads 打造一个充满活力的平台，而无需涉足政治或硬新闻。”分析指出他的这番发言可能是从他管理 Facebook News Feed 业务的经历中体现出来的。

“硬新闻”是西方新闻学的一个名词，指题材较为严肃，着重于思想性、指导性和知识性的政治、经济、科技类新闻。近年来，Meta 已与硬新闻保持距离，包括减少用户在 Facebook 上看到的政治内容数量。

IT之家此前报道，由于越来越多的欧美国家开始寻求向 Meta、Google 这样的大平台征收新闻引用费，Meta 已经开始尝试在一些国家完全屏蔽硬新闻的供应。例如在加拿大，Meta 已经决定不再通过 Facebook 和 Instagram 提供新闻服务。

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