调查：过半数艺术家认为 AI 作图无法帮助他们的工作

IT之家 7 月 9 日消息，近年来，人工智能（AI）在创作艺术品方面展现了惊人的能力。只要在一个文本框里输入一句话，AI 就能根据指令生成一幅美丽的图像。这种技术的魅力在于它能用人类的语言来控制艺术创作的过程，但是这些系统真的能准确地反映出艺术家的想象吗？把语言融入艺术创作真的能带来艺术上的突破吗？

AI 艺术创作平台 Playform AI 进行了调查，收集了超过 500 名使用 DALL-E、Stable Diffusion 和 Midjourney 等平台的数字艺术家、传统画家、摄影师、插画家和平面设计师的回答。结果显示，只有 46% 的受访者认为这样的工具“非常有用”，而 32% 的受访者认为它们有一定的用处，但无法将它们融入自己的工作流程，22% 的用户没有发现它们有什么用处。

IT之家注意到，艺术家和设计师指出生成式 AI 最大的局限性是缺乏控制，在 0 到 10 的范围内，10 表示可控性最大，受访者表示他们对结果的控制能力在 4 到 5 之间。一半的受访者认为结果有趣，但质量不够高，无法在实践中使用。

当谈到生成式 AI 是否会影响他们的创作实践时，90% 的受访艺术家认为会，其中 46% 认为影响是积极的，7% 认为是负面的，37% 认为受到影响，但不确定具体是怎样的影响。

有艺术家认为，就艺术而言，生成式 AI 最大的局限性是把语言作为生成图像的主要驱动力。视觉艺术家从定义上就是视觉思考者，当他们想象自己的作品时，他们通常是基于视觉参考，而不是文字。当语言成为图像创作的焦点时，就阻隔了艺术家和数字画布之间的联系，艺术家失去了在语义范围之外操纵像素的自由。

还有一个根本性的局限性是结果不确定性，如果两个艺术家输入完全相同的提示词，系统很可能不会生成相同的图像。换句话说：艺术家的作品受限于偶然性。

文本到图像技术是一种有趣的新工具，可以让用户快速地生成图像。但是对于艺术家来说，这种工具并不是一种创造性的解决方案，它限制了艺术家的控制力、自由度和身份表达。最好的视觉艺术是超越语言的，而不是被语言束缚。

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