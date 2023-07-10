消息称苹果正在开发新款 iMac，采用 32 英寸显示屏

IT之家 7 月 10 日消息，随着全部 Mac 都已经切换到 Apple Silicon，苹果似乎已经开始准备推出更多的新品，例如大屏版 iMac。

彭博社马克・古尔曼 (Mark Gurman) 透露，这些 iMac 仍处于早期开发阶段，他预计苹果最早要到 2024 年底或 2025 年初才会发布。

古尔曼之前曾表示，苹果正在开发一款 30 英寸以上的大型 iMac，而他现在明确表示这款新 iMac 将采用与苹果高端 Pro Display XDR 显示器大致相同的屏幕。

苹果在 2019 年 12 月发布了全新的 Pro Display XDR 显示器。这款显示器具有 6K 分辨率，可提供 Retina 质量的内容，起价 4999 美元（IT之家备注：国行 39999 元起）。

苹果目前已经停止了基于英特尔的 27 英寸 iMac 和 iMac Pro 的生产，但没有对应的 Apple Silicon 产品（只有 34 英寸的 iMac），不过苹果却提供了 27 英寸的 Studio Display 以与 Mac Studio 或其他 Mac 电脑搭配使用。

目前，这款 24 英寸搭载 M1 芯片的 iMac 发布于 2021 年 4 月，古尔曼预计苹果将在明年初推出一款采用 M3 芯片的迭代版本，似乎除了芯片变化不大。

就目前已知消息来看，新一代 M3 芯片将基于台积电 3nm 工艺打造，相比当前 5nm 芯片可以带来更强的性能和更低的功耗。

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