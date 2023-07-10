上海仁济医院升级“数智人客服”3.0，AI 护士“小威”月底上线

IT之家 7 月 10 日消息，上海仁济医院启动“互联网医院 + 养老院”医养结合创新试点项目，将三甲医院优质医疗资源通过智慧医疗平台覆盖到养老机构。在院内外调研的基础上，仁济医院升级“数智人客服”3.0，旨在实现互联网医院智慧客服拟人化，使其具备语音对话功能。

IT之家从仁济医院了解到，AI 护士“小威”月底上线仁济医院互联网医院，为不擅长操作智能设备的老年人提供适老化服务，解答日常就医问题。同时，仁济医院互联网医院平台已实现挂号、就诊、缴费、报销、报告、药品物流查询的全流程客服引导，纳入检验检查报告单解读、放射检查、就医指南、药品配送及药品说明书查询等功能。

近年来，国家、企业合理推动适老化建设，此前中国信息通信研究院、腾讯、阿里巴巴起草《移动应用小程序适老化技术要求》，明确提到了小程序的字型大小、行间距、对比度等要求。《要求》着力解决老年人、残疾人等特殊群体在使用小程序时遇到的困难，助力推动充分兼顾老年人、残疾人需求的信息化社会建设。

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