重塑经典：奥迪发布 EP4 电动概念车，配 e-tron 电动机

IT之家 7 月 10 日消息，日前，为了庆祝德国内卡苏尔姆工厂 150 周年，奥迪正式发布了 EP4 电动概念车，该工厂此前属于 NSU 汽车品牌，该品牌最后一款车型是 NSU Prinz 4，而 EP4 概念车的命名则是由“Electric Prinz 4”缩写而来。

IT之家从外媒获悉，EP4 概念车由奥迪工厂 12 名学徒基于一辆 Prin Z 改造而来，这辆 1971 年出厂的小型两门轿车原本搭载了一台后置的 598 cc 风冷双缸发动机，只能输出约 30 马力。实习生们用来自 2020 款奥迪 e-tron 的 240 马力电动机替换了老旧的发动机，用来自奥迪 Q7 TFSI e quattro 插电式混合动力车型的高压电池组替换了前置的油箱，用来自奥迪 A1 的改装底盘、制动系统和轴承替换了原车的底盘，还对车身进行了大幅度的修改和加宽，增加了一个巨大的后扰流板。

车内非常简洁，只有一个单板电脑和相应的屏幕作为仪表和显示器，两个 Recaro Podium 桶形座椅，以及一个防滚架。奥迪培训车辆技术 / 物流部门负责人 Timo Engler 表示：“这个项目让我们的实习生有机会自由地使用不同的技术和材料。例如，除了电动驱动，他们还使用了 3D 打印，前引擎盖也使用了碳纤维。”

这辆小巧而凶悍的电动车是对内卡苏姆工厂历史的一种致敬，也是对奥迪品牌发展的一种展望。

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