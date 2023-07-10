EA 成立新 3A 工作室 Cliffhanger Games，将为漫威《黑豹》制作单人游戏

IT之家 7 月 10 日消息，EA 今日正式宣布成立 Cliffhanger Games 工作室，并公布了该工作室的首个项目。

▲ 图源 EA 官网

Cliffhanger Games 总部位于美国西雅图，该工作室正在根据漫威的《黑豹》IP 创作一款原创第三人称单人游戏。此前有消息称，EA 的 Motive 工作室正在制作一款基于《钢铁侠》IP 的游戏。

EA 在 2021 年曾宣布在西雅图组建一个新的 3A 工作室，由 Monolith Productions 前副总裁兼工作室负责人 Kevin Stephens 领导。Stephens 称新的工作室建立在“多元化、协作和赋权的价值观”之上。

Stephens 还表示：“我们希望我们的游戏能够让玩家以独特的、故事驱动的方式感受到配得上《黑豹》的游戏体验，我们希望 Cliffhanger Games 能够为我们团队中的每个人提供帮助，让我们合作将这个神奇的世界变为现实。”

EA 表示，新团队的成员均曾参与过《中土世界：暗影魔多》、《光环：无限》、《战神》等游戏的开发工作，该工作室还将与漫威游戏团队密切合作。

IT之家此前报道，《黑豹 2》已于 5 月 6 日上线腾讯视频、优酷、爱奇艺等国内流媒体平台。

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