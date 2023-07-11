强化半导体布局，日本将向晶圆厂 Sumco 提供 750 亿日元资金以提高产能

IT之家 7 月 11 日消息，为重振半导体行业，日本政府宣布将向硅晶圆主要生产商 Sumco Corp 提供高达 750 亿日元（IT之家备注：当前约 38.1 亿元人民币）的补贴，以实现更高产能。

《日经新闻》称，Sumco 计划投资 2250 亿日元（当前约 114.3 亿元人民币）用于厂房和设备，其中三分之一的成本由日本经济产业省 (METI) 提供补贴。

IT之家注：Sumco 由原先的住友金属工业公司（新日铁的前身之一，曾是日本钢铁垄断企业）和三菱综合材料于 1999 年联合成立，完全吸收了两家公司的半导体业务。

该公司在半导体电路用基础材料和基板方面位居全球第二，仅次于日本信越化学。值得一提的是，信越和 Sumco 合并份额可达全球市场一半以上。

Sumco 的主要生产设施位于九州岛最南端的佐贺县，计划在附近的城镇建设先进芯片厂，新厂预计将于 2029 年开始晶圆生产。

图源 Pexels

随着各国扩大对关键行业至关重要的供应链的控制，日本一直在补贴芯片制造商和供应商，包括台积电，以重振国内该行业。

日本在两年内为半导体领域提供了 2 万亿日元（当前约 1016 亿元人民币）资金支持，例如去年宣布为熊本县的台积电工厂提供 4760 亿日元（当前约 241.81 亿元人民币）的补贴。此外，日本政府还计划为 Ibiden 芯片封装厂提供最多 405 亿日元资金，为佳能制造设备厂提供最多 111 亿日元。

今年 6 月，日本投资公司 (Japan Investment Corporation) 宣布将对光刻胶制造商 JSR 发起要约收购，希望政府能够重组该行业。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。