华为 nova 9 SE 机型推送鸿蒙OS 3.0.0.300，新增课程表订阅服务

智慧多窗 ：新增分屏状态可保存功能，将分屏状态保存到桌面，点击分屏组合图标后可一键打开双应用分屏模式；

日历：新增课程表订阅服务，可通过拍照或相册导入课程表，支持自定义编辑课程及课程提醒，课程表服务卡片可添加至桌面；