华为 nova 9 SE 机型推送鸿蒙OS 3.0.0.300，新增课程表订阅服务

IT之家 7 月 11 日消息，华为花粉俱乐部显示，华为 nova 9 SE 推送 HarmonyOS 3 更新，版本号为 3.0.0.300 (SP2)，万能卡片和智慧多窗功能优化增强。
IT之家附更新内容：
新增：
万能卡片：组合卡片可随着卡片增减自动扩展或收缩，堆叠卡片可随着场景变化自动轮换展示；
智慧多窗：新增分屏状态可保存功能，将分屏状态保存到桌面，点击分屏组合图标后可一键打开双应用分屏模式；
日历：新增课程表订阅服务，可通过拍照或相册导入课程表，支持自定义编辑课程及课程提醒，课程表服务卡片可添加至桌面；
系统：文档支持一步预览，无需弹框选择打开方式；通话音频可通过多设备播控中心在扬声器、听筒、不同蓝牙设备间一步切换。
优化：
智慧多窗：优化智慧多窗使用体验，返回桌面时，是浮窗将自动缩为小窗继续任务；
充电：优化超级快充 Turbo 模式充电体验；
纯净模式：优化纯净模式，提升安全保障，提供应用跳转二次确认弹窗，降低误操作风险，让每步跳转可知可控；
系统：优化华为打印界面，打印入口简化统一，文档一步打印更简便；优化系统性能，滑动操作、页面切换、应用启动步步丝滑舒适，动效可打断，体验更丝滑。
安全：
合入 2023 年 6 月安全补丁，增强系统安全。
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