主播探秘 AMD 实验室，发现 AM5 测试平台等诸多新奇设备

IT之家 7 月 11 日消息，YouTube 频道 Gamers Nexus 近日上传了一段将近 1 小时的视频，探访了 AMD 实验室，发现了不少有趣且不寻常的设备。

在这段视频中，最值得关注的是一套用于测试 AM5 平台主板功能的设备。

该设备以扩展卡的形式呈现，可以堆叠在一起，创建输入和输出接口的任何配置，从而模仿几乎所有的 AMD 600 系列芯片组及其功能。

AMD 工程师表示，该测试平台没有自己的芯片组，但配备了 PCIe 插槽。

这些扩展卡中的每一个顶部都有一个适配器，允许您安装具有不同芯片组的附加扩展卡，从而扩展一组或另一组 AMD 系统逻辑支持的可用外部连接器集。

此外，每个带有芯片组的扩展卡都配备了许多不同的连接器。该套装包括多个 SATA 连接器、多个版本的 USB、用于 SSD、LAN 和其他端口的 M.2。

AMD 通过组合不同附加卡，可以模拟不同的 I / O 端口配置。例如，一张卡可以模拟 B650 和 B650E 芯片组，而另外两张卡模拟 X670 和 X670E 芯片组。

这些扩展卡允许 AMD 在不更改主测试平台（主板）的情况下测试新芯片组，从而降低总体开发成本并提高其速度。IT之家在此嵌入视频如下：

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