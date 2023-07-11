不降价联盟就活了 48 小时，有违反垄断精神主动失效，成员各怀鬼胎

16 家车企才成立的“不降价联盟”，寿命只有 2 天。

这些车企刚约定承诺不搞价格战，中汽协却突然发布声明，宣布删去承诺书中关于价格的表述。

不搞价格战的条款，失效了。

实际上，在承诺书发布第二天，已经有车企违反该条款，开始搞降价促销。

现在，限制价格的约定又被删除，更意味着汽车行业的价格战并不会终止。

对此，有网友评论道：这本身就是一个笑话。

中汽协删除不搞价格战的条款

此次事件最核心的，还是前几天中汽协联合 16 家车企签署的《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》。

这次中汽协发布声明，是为了删除承诺书中“不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序”这一条。

对此，中汽协给出的解释是：

协会认识到，承诺书中“不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序”涉及“价格”表述，表意不当，有违《反垄断法》精神。

需要注意的是，这里中汽协并没有直接说违反了《反垄断法》，只是说不搞价格战的表述违反了《反垄断法》的精神。

不过，《反垄断法》中确实有关于价格的条例。

比如《反垄断法》第十七条，禁止具有竞争关系的经营者达成的垄断协议中，第一个就是固定或者变更商品价格。

另外，《反垄断法》第二十一条还规定，** 行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为”。

值得注意的是，中汽协说自己组织 16 家车企发布承诺书，是按照了《反垄断法》的规定，履行维护市场公平竞争的义务。

《反垄断法》第十四条，行业协会应当加强行业自律，引导本行业的经营者依法竞争，合规经营，维护市场竞争秩序。

看起来好像也占理。

总之，无论中汽协的出发点是什么，承诺书中与不搞价格战有关的条款，现在也只剩下了“坚持遵守行规行约，规范市场营销活动，维护公平竞争秩序”。

△ 原来的承诺书

由此基本可以确定，这些车企不打价格战的承诺已经无效。

其实，早在中汽协宣布删除表述之前，已经有车企违背了承诺。

联盟内部也开始破功

当初签署承诺书的 16 家车企包括：一汽集团、东风汽车、上汽集团、长安汽车、北汽集团、广汽集团、中国重汽、奇瑞汽车、江淮汽车、吉利控股集团、长城汽车、比亚迪、蔚来、理想汽车、小鹏汽车和特斯拉。

其中，特斯拉在签署承诺书的第二天，就推出 Model 3 / Y 的新引荐奖励，购车人最高可得现金折扣，最高 3500 元，引荐人也能获得最高 7000 分积分奖励。

当然，特斯拉的引荐激励措施以前就存在。并且在这之前，特斯拉对 Model S / X 也推出了类似的现金折扣和积分激励政策。

但值得关注的是，特斯拉此前对于 Model 3 / Y 车型的引荐计划只包括积分奖励，并不包括现金折扣。

因此特斯拉新引荐奖励一出，就有网友怀疑这其实是在背刺联盟，变相搞促销。

并且这次在中国发布新引荐奖励之后，特斯拉随后在美国、加拿大等市场也推出了 Model 3 / Y 车型的现金折扣等激励措施。

看来在中国推出新引荐措施，很有可能是特斯拉全球促销计划的一部分。

相比于特斯拉比较隐晦的促销措施，上汽大众则直接把降价写在了明面上。

同样在签署承诺书的第二天，上汽大众直接宣布 2023 款 ID.3 最高立减 3.7 万，全系 12.59 万起，限量 7000 台。

并且，一汽大众也对 ID.系列推出限时优惠措施，15.59 万起售，还有最高 7000 元置换补贴和 9000 ID.点券等优惠权益。

而通过对比，不难看出一汽大众其实也在降价，降价幅度最高 6.3 万。

明明签署了承诺书不搞价格战，结果还在降价促销，不禁让人怀疑这份承诺书是否有约束力？

现在看这份承诺书，最核心的承诺已经删除，很难判断其余的在未来会起多大作用。

并且，兜兜转转又回到了原点，价格战大概率还是会继续。

怎么看待这次事件？

对于中汽协删除条款，有网友评论说，车企低价有低价的底气，有更好的生产资料和更高的生产效率，成本下降本身就是正常的。

换句话说，如果一家车企拥有先进生产制造工艺和成熟供应链，本来就能降低成本。

比如一体压铸技术，特斯拉开始用之后，蔚来、小鹏、理想、长安、赛力斯、丰田等多个车企也开始跟进。

为什么？因为能降本增效。

特斯拉曾介绍过，只需要一台大型压铸机，最短 45 秒就能造出一个 Model Y 的车身，如果使用传统工艺，则需要 1-2 小时。

并且，制造流程的简化也意味不需要那么多焊接工人，也不需要太大的占地面积。

体现在数据上，就是整车制造成本降低 40%。

另外，采用一体压铸的 Model Y 重量也降低了 30%，还有助于提高车辆续航。

除此之外，特斯拉还有高度垂直整合的供应链，从硬件到软件，智能车核心技术全方位自研，减少对外部供应链的依赖，让生产和成本更加自主可控。

并且在国内，精通这一套的还有比亚迪。业内曾评价比亚迪除了汽车轮胎和玻璃，其余核心零部件几乎都能自己研发自己生产。

如此综合下来结果就是，特斯拉单车利润能达到 10426 美元（约 75445 元），行业一流水平；比亚迪即使一辆车卖 9.98 万，也依然有钱赚。

所以，虽然表面上是在说车辆定价，但是和车辆定价最相关的还是看各个车企的生产和制造水平，而这个水平各车企又不一样，承诺书中所说“非正常价格”一开始就很难界定。

也难怪会有网友评价，这就是把一群企业拉到一起做做样子，然后继续走之前的路。

从种种表现来看，好像也确实如此。

你觉得呢？

本文来自微信公众号：智能车参考 （ID：AI4Auto），作者：有据无车

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