中信证券：特斯拉 FSD 入华有望加速中国电动汽车的智能化进程

IT之家 7 月 11 日消息，日前，中信证券发布关于特斯拉 FSD 的研报。研报中指出，当前特斯拉 FSD 在经过 3 年测试之后，其在算法、数据、硬件等各方面皆已构筑坚实壁垒。虽仍属 L2 + 产品，但或已初步具备 L3 能力，且用户评价整体向好。

▲ 图源财联社网站

中信证券认为，特斯拉 FSD 在北美地区已经“来到正式落地前夕”，有望在下一代，也就是 V12 版本告别“Beta”，开始向更大范围的消费者渗透。在北美以外地区，FSD 入华趋势愈发明确，且有望整体加速中国车企的智能化进程。

具体方面，中信证券指出 FSD 入华将是整体趋势，而距离真正落地仍有两大门槛：

资质： 特斯拉影子模式极有可能被判定为地图测绘行为，如何与甲级测绘资质企业合作并在中国合法合规地进行道路数据采集，目前仍有商讨空间。

数据：道路数据高度敏感，因此我们认为特斯拉在中国采集的数据大概率不得回传美国，需在中国本土建立数据和超算中心，并搭建数据闭环的工程团队。

如果 FSD 能够解决上述问题，真正意义上实现进入中国市场之后，将有望整体加速中国电动汽车的智能化进程，在强化消费者教育和认知、扩大市场的同时促进车企优胜劣汰。

同时，对于不同车企会造成不同影响。如深耕高阶智驾功能并以此为差异化卖点的中国车企或有望受益，但对于受价格战冲击较大、自研能力较弱的中低端车型来说，未来或面临更大压力。

图源 Pexels

不过关于特斯拉 FSD 将在何时、以何种形式入华，目前尚无明确消息。IT之家此前报道，此前曾有“上海将作为 FSD 完全版第一个试点城市开放”的消息，特斯拉中国方面对记者回应，“消息不实。”

特斯拉 FSD，在特斯拉官网的名称为“完全自动驾驶能力”。在前不久举行的股东大会上，FSD 再次成为大家讨论的焦点。马斯克表示，截至目前，特斯拉 FSD Beta 版用户已累计行驶 1.9 亿英里（约 3.06 亿公里），FSD Beta 的发展非常迅速，“未来其安全性将远远超过人类驾驶员，达到 10 倍的安全性水平”。

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