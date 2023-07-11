摄影光线的分类及应用技巧

在摄影的过程中，光线是最重要的元素，把握好了光线，我们的拍摄能更为准确，照片能更加出彩。

所以我们在摄影时，需要对各种光线有一定的了解，今天为大家简单介绍一下光线的分类及使用技巧：

1. 光线来源

按光线来源分类，可以分为自然光、人造光。

（1）自然光

自然光就是在自然界中存在的“天然光线”，如阳光、月光等，一般自然光线会随着时间、环境的改变发生变化，在户外摄影中，自然光也是我们主要依仗的光线。

因此在使用自然光时，我们需要把握好拍摄时间、拍摄地点、天气等元素，提前做好准备。

（2）人造光

人造光是由人造仪器产生的光线，如闪光灯、补光灯等，它们的可控性更强，也是室内等弱光环境中重要的光线来源。

人造光最大的优势在于稳定性和控制性，我们可以通过调节光线角度、强度等来控制光线效果，在弱光环境下，选择人造光来进行补光是很好的选择。

2. 光线方向

按光线方向分类，可以分为顺光、逆光、测光、侧顺光、侧逆光。

（1）顺光

顺光就是来自镜头后方的光线，即拍摄方向与光线投射方向一致。

顺光的优势在于光线比较均匀、明亮度比较充足，但是对比性不够强，不利于塑造明暗对比，立体感也不够明显，顺光适合大部分场景的正常拍摄。

（2）逆光

逆光就是来自镜头前的光线，即拍摄方向与光线投射方向相反，面向光源。

逆光的优势在于可以增强氛围感，表现质感。

我们在逆光拍摄人像时，人物轮廓会被打亮；

逆光在拍摄透明和半透明物体时，能很好地表现出物体质感；

逆光还适合用来拍摄剪影效果。

（3）侧光

侧光就是来自镜头侧面的光线，即拍摄方向与光线投射方向垂直。

侧光也是我们经常会用到的光线，它的优势在于适合塑造光影对比感，表现物体的纹理、质感；

不过也会出现光线不均匀、对比反差过大的效果。

（4）侧顺光

侧顺光就是光线来自镜头斜后方，即在顺光的方向上调整一下角度。

侧顺光结合了顺光和侧光的优势，弥补了两者的缺点，在保证光线均匀的同时能塑造出一定的光影对比和立体感，也能表现物体的纹理质感。

当我们在使用顺光和侧光拍摄发现效果不佳时，可以调整一下拍摄角度使用侧顺光拍摄。

（5）侧逆光

侧逆光是光线来自镜头斜前方，即在逆光的方向上调整一定角度。

侧逆光结合的逆光和侧光的特点，既能表现氛围感，呈现强对比性，也能避免反差过大、出现大范围眩光的情况。

在我们日常拍摄时，其实纯逆光角度使用得并不是很多，因为它比较难把握，拍摄出的效果也不一定好，稍微调整一下角度选择侧逆光，反而有时候得到的效果更好。

3. 光线强度

按光线强度分类，可以分为强光和弱光，中间过渡便是正常光线，也是我们日常见到和使用最多的光线。

（1）强光

强光就是指强度高的光线，如正午的太阳光、闪电、探照灯等发出的光线都是强光。

这种光线一般不适合拍摄，因为在强光下，阴影重，对比过强，缺少过度，操作不当还容易对器材和人自身产生伤害。

（2）弱光

弱光指光线强度低，光照偏弱的光线，如夜晚、拉着窗帘的室内等，烛光、偏暗的灯光等也可以看做是弱光。

弱光适合营造氛围感，表现柔和的感觉，也适合营造神秘感。

4. 光线硬度

按硬度分类，光线可以分为硬光和柔光。

（1）硬光

硬光指缺少过渡、明暗交界小的光线，我们通常说的“光板天”，就是指室外光线强、硬度高。光线的硬度不仅仅与光线来源有光，我们观察的角度、距离等都会影响硬度。

硬光塑造出的环境光影对比强、细节不足，一般也不适合拍摄，不过硬光也可以表现一种力量感。

（2）柔光

柔光指有明显过渡、明暗交界模糊的光线，如傍晚的阳光、烛光等。

柔光很适合拍摄人像，因为明暗过度柔和、并且能塑造浪漫的氛围感。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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