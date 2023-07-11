消息称塔塔集团将于 8 月收购纬创工厂，成为印度第一家 iPhone 本土制造商

IT之家 7 月 11 日消息，塔塔集团预计将在 8 月份收购 iPhone 代工厂纬创资，成交价预计超过 6 亿美元（IT之家备注：当前约 43.38 亿元人民币），一旦完成则标志着印度本土公司首次涉足 iPhone 组装业务。

据彭博社报道，塔塔集团正寻求收购位于卡纳塔克邦的纬创工厂，该工厂有着超过 10000 名员工，目前正在组装 iPhone 14 型号。

纬创已承诺在截至 2024 年 3 月的财政年度内出货价值 18 亿美元的 iPhone，并在明年增加三倍的工人数。消息人士还透露，塔塔集团将在收购该工厂后继续履行这些承诺。

此前，TrendForce 的一份报告声称，即将推出的 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 机型可能由塔塔集团在印度制造。该报告称，塔塔集团将收到小规模的订单，这意味着该公司只会获得 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 的部分订单。

IT之家从官方获悉，塔塔集团（टाटा समूह）是印度目前最大的集团公司，包括 7 个部门 96 个公司，在六大洲 40 多个国家经营业务，其产品出口到 140 个国家，涉及航空、汽车、快消产品、化学物质、国防航太、配电系统、工程、金融、医疗、资讯、铁路机车、房地产、钢铁、通讯等领域。

据公开资料，塔塔集团得名于其创始人贾姆希德吉・塔塔，其家族成员几乎一直担任集团董事长。集团过渡期间的董事长是拉坦・塔塔。

纬创资通是苹果 iPhone SE 和 iPhone 6s 智能手机的组装商之一。后来立讯精密宣布以 4.72 亿美元收购部分纬创 iPhone 业务，从而成为苹果公司的首家中国内地代工厂商。

知情人士称，塔塔集团已与纬创进行了数月谈判，并希望在今年 3 月底前完成收购。如果收购成功，塔塔将接管纬创印度工厂全部 8 条 iPhone 生产线，以及该厂的 1 万名工人，其中包括数千名工程师。纬创将继续作为 iPhone 在印度的服务合作伙伴。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。