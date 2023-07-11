苹果律师称高通骚扰其高管，要求他们到无关诉讼中出庭作证

IT之家 7 月 11 日消息，苹果公司的律师称，高通公司正在骚扰苹果公司的高管，在一项无关的诉讼中传唤他们作为证人。

芯片制造商高通曾经和苹果公司有过长期的专利纠纷，两家公司在 2023 年 4 月达成了和解协议，但是高通公司似乎仍然对苹果公司怀有敌意。最近，高通公司被投资者起诉，指控其通过人为提高股价来欺骗投资者。在这起与苹果无关的诉讼中，高通公司却要求两位苹果高管出庭作证，引起了苹果方面的不满。

据路透社报道，苹果公司的首席运营官杰弗里・威廉姆斯（Jeffrey Williams）和首席法务官布鲁斯・沃特斯（Bruce Watrous）在上周五向美国法官申请撤销高通公司和原告投资者的传票。他们认为这起诉讼与他们无关，没有必要出庭。苹果公司也表示，其与联邦贸易委员会（FTC）的沟通与高通公司和其股东之间关于高通公司所谓的虚假陈述的证券诉讼无关。

IT之家注意到，苹果公司和高通公司之间的专利纠纷始于 2017 年，当时苹果公司指责高通公司对其使用的调制解调器芯片收取双重费用，既要收取芯片本身的费用，又要收取使用专利技术的许可费。这引发了一系列的法律争端，双方都誓言要打到底。2023 年 4 月，两家公司在开庭第一天就意外地达成了和解协议。双方没有透露和解的具体内容，但是外界普遍认为是苹果公司主动妥协，因为当时英特尔退出了 5G 智能手机调制解调器市场，苹果公司不得不重新与高通合作。

现在在面对投资者诉讼时，高通想要借助苹果高管的证词来证明自己没有违反证券法规。但是苹果的律师认为这是高通对其进行报复性骚扰，并要求法院拒绝高通的请求。

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