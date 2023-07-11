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小米米家冰箱四大系列至高优惠 850 元

2023/7/11 15:45:07 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 7 月 11 日消息，小米智能生态宣布，米家冰箱四大系列：自由嵌入系列、冰晶白系列、冰晶岩系列、巨能装系列至高优惠 850 元，活动截至 7 月 31 日，活动会场点此进入。

IT之家5 大福利：

  • 以旧换新至高优惠 265 元

  • 20 点抢 500 元大额优惠券（满 1 件可用）

  • 直播间 50 元优惠券（限量 10 万张）

  • 晒单返 100 元商城红包

  • 指定产品享京东白条 3 期免息

据了解，500 元券每天 1 张，活动期间共 6 张，可购买以下产品：

  • 米家冰箱对开门 540L 冰晶岩

  • 米家冰箱 对开门 610L 冰晶白

  • 米家冰箱十字对开门 606L 墨青岩

  • 米家冰箱 尊享版 550L 十字四门

  • 米家冰箱十字对开门 603L 冰晶岩

  • 米家冰箱 MAX 700L 墨青岩

  • 米家冰箱 意式三门 400L 冰晶白

部分产品价格：

  • 米家冰箱十字 603L 冰晶岩原价 5999 元，预售到手 5299 元

  • 米家冰箱对开门 540L 冰晶岩原价 3499 元，预售到手 2999 元

  • 米家冰箱尊享版 550L 十字四门原价 5999 元，预售到手 4899 元

  • 米家冰箱 MAX 700L 墨青岩原价 3999 元，预售到手 3499 元

  • 米家冰箱对开门 456L 墨羽岩原价 2099 元，现价 1899 元

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关键词：小米米家冰箱

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