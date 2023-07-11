小米米家冰箱四大系列至高优惠 850 元

IT之家 7 月 11 日消息，小米智能生态宣布，米家冰箱四大系列：自由嵌入系列、冰晶白系列、冰晶岩系列、巨能装系列至高优惠 850 元，活动截至 7 月 31 日，活动会场点此进入。
IT之家5 大福利：
以旧换新至高优惠 265 元
20 点抢 500 元大额优惠券（满 1 件可用）
直播间 50 元优惠券（限量 10 万张）
晒单返 100 元商城红包
指定产品享京东白条 3 期免息
据了解，500 元券每天 1 张，活动期间共 6 张，可购买以下产品：
米家冰箱对开门 540L 冰晶岩
米家冰箱 对开门 610L 冰晶白
米家冰箱十字对开门 606L 墨青岩
米家冰箱 尊享版 550L 十字四门
米家冰箱十字对开门 603L 冰晶岩
米家冰箱 MAX 700L 墨青岩
米家冰箱 意式三门 400L 冰晶白
部分产品价格：
米家冰箱十字 603L 冰晶岩原价 5999 元，预售到手 5299 元
米家冰箱对开门 540L 冰晶岩原价 3499 元，预售到手 2999 元
米家冰箱尊享版 550L 十字四门原价 5999 元，预售到手 4899 元
米家冰箱 MAX 700L 墨青岩原价 3999 元，预售到手 3499 元
米家冰箱对开门 456L 墨羽岩原价 2099 元，现价 1899 元
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