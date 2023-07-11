奥迪回应将向中国车企购买电动车平台授权：携手各方共同制定战略方针

IT之家 7 月 11 日消息，此前据德国媒体 Automobilwoche 报道，奥迪为了应对中国市场的电动汽车竞争，打算从中国本土的电动车企业购买一个电动平台的授权，以缩短其车型的开发周期。奥迪目前正在与多家中国车企进行谈判。

现据第一财经报道，对此奥迪中国方面表示，“入华 35 年来，奥迪一直致力于为推动中国汽车产业发展做出贡献。秉持’在中国，为中国’战略，四环品牌坚定践行在华承诺，推动互利共赢的本土化发展。众所周知，中国汽车市场正处于有史以来最大的变革时期，奥迪将携手各方共同制定战略方针，共创成功未来。”

奥迪是大众汽车集团的子品牌，拥有多个电动平台，包括 MLBevo、J1、MEB 和 PPE，用来制造不同种类和级别的电动车型。然而，奥迪近年来在电动汽车领域的表现并不理想，落后于竞争对手宝马和奔驰，也面临着软件问题和生产延迟的困扰。大众汽车集团首席执行官奥博穆近日表示，奥迪需要重振其在中国市场的地位，而基于 PPE 平台打造的产品是奥迪在华转型的关键。

PPE 平台是一种高端电动平台，由奥迪和保时捷两个品牌合作开发。2024 年奥迪将推出纯电动 SUV 车型 Q6 e-tron，这是该品牌首款采用 PPE 平台架构的车型，并将搭载推迟已久的 1.2 版本软件系统。去年 6 月底，奥迪一汽新能源汽车有限公司在长春举行奠基仪式，新生产基地规划年产能 15 万辆。这是奥迪在中国市场的首个豪华纯电动工厂，计划于 2024 年底投产基于 PPE 平台的电动车。

IT之家早前报道，奥迪中国官方此前宣布，从 2026 年开始，奥迪面向全球市场推出的新车型将全面切换为纯电动汽车，至 2033 年，逐步停止内燃机车型的生产。奥迪官方称：“在全球战略指引下，奥迪正在其自有生产基地，稳步推进纯电动汽车生产的准备工作。”

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