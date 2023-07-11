小鹏汽车发布城市 NGP 北京全量推送首周数据，高频用户渗透率高达 99.31%

IT之家 7 月 11 日消息，日前，小鹏汽车官方发布了城市 NGP“进京”一周的数据。

数据显示，小鹏城市 NGP 北京全量推送首周的总使用里程达到 16914 公里，城市 NGP 高频用户渗透率 99.31%，里程渗透率 98.97%，时长渗透率达到 98.91%，被动接管次数为每千公里 3.3 次。

据小鹏汽车官方介绍，城市 NGP 是用户在导航上设置目的地并发起导航后，在可用城市道路上激活功能，车辆能够完成本车道巡航跟车、导航 / 超车变道、汇入 / 汇出道路、红绿灯识别起停、路口 / 环岛 / 隧道通行、避让其他交通参与者（行人、骑行者）等动态任务的智能导航辅助驾驶。

IT之家此前报道，7 月 6 日，小鹏汽车针对旗下 G9 和 P7i 两款车型推送了版本号为 4.3.0 的 OTA 升级。

本次更新之后，全新一代高速 NGP 正式上线，官方称其“接近 L4 级体验”，提供自动避让施工场景、自动汇入拥堵场景、智能应对旁车加塞等功能，可实现全程“零接管意愿”。

此外，城市 NGP 也将具备“更强大”的能力：新增北京和佛山两座开放城市，针对已经开放城市 NGP 的上海，可用范围也扩大到内环路、高架桥等路段。

7 月 10 日，小鹏全新轿跑 SUV 车型 G6 在广州、深圳、武汉、常州开启多城交付，更多城市陆续启动交付中。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。