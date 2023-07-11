英特尔宣布放弃 NUC 迷你电脑业务，不再进行直接投资

IT之家 7 月 11 日消息，英特尔公司已经决定停止对 NUC（Next Unit of Compute，下一代计算单元）业务的直接投资，并转变策略，让其生态系统合作伙伴继续推动 NUC 的创新和增长。

英特尔已发出电子邮件，确认不会对 NUC 业务部门进行进一步投资。该部门负责开发多种产品，包括迷你 PC、笔记本参考系统等。

英特尔的 NUC 通常是裸机系统，也就是说，它们没有内存、存储和操作系统等必要组件。用户可以通过添加自己喜欢的组件来定制 NUC，以满足自己的特定需求。NUC 套件通常包括主板、CPU 和集成显卡。IT之家注意到，英特尔最近发布的产品包括 NUC 13“Bravo Canyon”、商用 NUC 13 PRO“Arena Canyon”和 NUC 13 Extreme“Raptor Canyon”，后者更像是一台完整的游戏 PC，而不是一个小型化设计。

英特尔表示，这一决定不会影响其客户计算集团（CCG）或网络和边缘计算（NEX）业务的其余部分。此外，英特尔还表示，正在与合作伙伴和客户合作，以确保平稳过渡和履行所有当前承诺。

有分析认为，英特尔放弃 NUC 业务可能与其在处理器市场面临的竞争压力有关。随着 AMD、苹果等公司推出了更先进、更高效的芯片，英特尔可能需要重新调整其战略重点，以保持其在计算领域的领导地位。

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