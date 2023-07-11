2023 年《财富》中国上市公司 500 强排行榜揭晓：中石化第一，京东第七

IT之家 7 月 11 日消息，7 月 11 日，2023 年《财富》中国上市公司 500 强排行榜正式发布。榜单显示，500 家上榜的中国上市公司总营业收入达到 65.8 万亿元人民币，净利润为 4.7 万亿元。上榜公司的年营收门槛接近 237 亿元。

今年榜单前三的头部公司依次是：中石化、中石油和中国建筑。中国中铁位列第四，中国平安位列第五。位列前十的还有京东和阿里巴巴，其中京东位列第 7 位，阿里巴巴位列第 10 位。造车新势力“蔚小理”均登上该榜单，蔚来集团、理想汽车和小鹏汽车在榜单中的排名分别为第 263 位、第 287 位、第 450 位。

在盈利能力方面，最赚钱的 10 家上榜公司中，除五家商业银行外，腾讯控股有限公司以 1,882 亿元的归母净利润排在利润榜第 5 位。两家能源巨头的利润表现令人瞩目：中国石油和中国海油分别位列利润榜第六、七位。这十家公司在去年的总利润超过 2 万亿元，约占上榜公司利润总和的 43%。榜单中商业银行的利润总和达到了所有 500 家上市公司利润的 40%。

互联网巨头中，除腾讯控股和阿里巴巴外，拼多多也跻身 500 家上市公司中最赚钱的前 40 家公司，在利润榜中位列第 26 位。

IT之家附前 20 名榜单：

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