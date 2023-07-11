微软发布补丁，修复 Surface Pro X 等 ARM 笔记本相机失灵问题

IT之家 7 月 11 日消息，微软近日发布驱动更新，终于修复了 Surface Pro X 等 ARM 笔记本相机失灵问题。

这个问题最早可以追溯到 5 月 23 日，使用 ARM 笔记本的 Windows 用户反馈安装更新之后，摄像头突然停止工作，无法进行视频通话、拍照等功能，而且面部识别也无法使用，迫使用户改用 PIN 码解锁设备。

微软在 Windows 健康控制中心表示：“如果你想要确认该更新是否兼容你的设备，可以尝试下手动检查更新”。

IT之家注：微软表示受影响的系统包括运行 Windows 10 22H2 或 Windows 11 21H2 / 22H2，并使用 Qualcomm 8cx Gen 1，Qualcomm 8cx Gen 2，Microsoft SQ1 和 Microsoft SQ2 处理器的设备。

此外临时解决方案依然奏效: 解决这些 PC 上的相机错误需要以管理员权限执行以下命令：

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Qualcomm\Camera" /v EnableQCOMFD /t REG_DWORD /d 0 /f

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