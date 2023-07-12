美国电动汽车市场的困扰：库存上升，售价下跌

北京时间 7 月 12 日早间消息，据报道，分析师报告和行业数据显示，美国电动汽车市场正在增长，但增速还不够快，不足以及时消化全部的电动汽车库存，也不足以让特斯拉停止再次降价。

库存上升和降价有可能只代表着电动汽车市场增长的短期暂停，但可能也释放了一个信号，表明即便美国联邦和各州提供补贴，但如果希望将电动汽车销售在美国汽车市场的占比提升至超过当前 7% 的水平，依然比预期中成本更高，难度更大。

图源 Pixabay

北美汽车制造商正在对电动汽车产业进行数十亿美元的投资，但这也将取决于未来几个季度电动汽车市场的表现。如果电动汽车继续供大于求，汽车制造商将不得不在大幅降低价格和利润率，以及放缓生产线投资之间做出选择。

根据市场研究公司 AutoForecast Solutions 的数据，到 2026 年，预计将有 90 多款新电动汽车车型在美国市场面市。分析师表示，许多公司将难以实现可盈利的销量。

根据 Cox Automotive 的报告，对于通用汽车、福特、现代和丰田等传统汽车品牌的经销商，按照目前的销售速度，它们门店里的库存去化周期已经超过 90 天。

Cox 的数据显示，美国经销商的电动汽车库存超过 92000 辆，是一年前的三倍多。总体来看，新的汽车库存比一年前增加了 74%。

库存积压的电动汽车车型有很多。根据 Cox 的数据，截至 6 月 30 日，通用汽车的凯迪拉克 Lyriqs 库存去化周期达到 50 天，低于当前行业平均水平的 52 天。

通用汽车在声明中称，其电动汽车库存“非常低，同时需求很大”。该公司表示，超过 80% 的凯迪拉克 Lyriqs 和 GMC 悍马电动汽车仍在运往经销商的途中。

通用汽车面临的更大挑战在于，如何加速生产和交付基于 Ultium 平台的下一代电动汽车。在今年上半年通用汽车在美国交付的 36024 辆电动汽车中，只有 2365 辆是基于 Ultium 平台。该公司的目标是今年下半年在北美生产总计 10 万辆电动汽车。

Cox 的数据还显示，福特 F-150 闪电和野马 Mach-E 两款车型的去化周期分别达到 86 天和 113 天。

对此福特表示，Cox 的数据夸大了这两款车型的库存。福特美国销售分析负责人埃里希・默克尔（Erich Merkle）表示，野马 Mach-E 的库存去化周期为 83 天，超过一半的已生产汽车处于运往经销商的过程中。

福特估计，包括运输中车辆在内，F-150 闪电的去化周期为 58 天。不过，福特负责组装电动皮卡的密歇根州迪尔伯恩工厂本月关闭，理由是设备更新。

默克尔表示：“库存水平绝不是很高。”同时，福特正在进一步提升野马 Mach-E 和 F-150 闪电的产能，至远远超过当前销售速度的水平。

根据福特投资者关系网站上的数据，今年上半年福特生产了 46238 辆野马 Mach-E，销量为 14040 辆。福特 5 月份下调了野马 Mach-E 的价格。

此外根据 Cox 的数据，大众 ID.4 电动 SUV 的经销商库存去化周期为 131 天。

大众的美国销售部门在声明中表示，随着供应链瓶颈得到缓解，产量提升，电动汽车在美国的销售近期有所放缓。

不过，大众仍然看到了市场对 ID.4 的强劲需求，而“市场想要的”四驱版车型供应量仍然不够。大众还提到，“客户的犹豫不决带来了影响，这主要涉及有哪些电动汽车车型可以获得税收抵免的资格”。

目前，在美国生产的 ID.4 有资格享受 7500 美元的消费税抵免。

行业官员和分析师警示称，美国电动汽车市场仍处于形成阶段，许多消费者仍在评估电动汽车是否符合自己的需求，同时主要汽车制造商仍在提高产量。

专注于电动汽车行业的投资银行家维塔利・戈罗姆（Vitaly Golomb）说：“市场有自己的发展速度，但许多人在违背规律。同时市面上有太多品牌，让人很困惑。因此，强者将生存下来，其他公司将陷入挣扎。”

特斯拉正利用在电动汽车生产成本方面的优势，通过降价来刺激需求。同时，传统汽车制造商的大部分电动车型都在亏损。

特斯拉、Rivian 和其他“新势力”电动汽车公司没有经销商体系，也没有提供库存报告。上周，特斯拉公布的全球市场交货量好于预期。不过，该公司一直在提供各种折扣和激励措施来刺激需求，比如上周晚些时候推出的与老带新推荐挂钩的优惠。

Cox 的数据显示，特斯拉的降价以及竞争对手的跟进，将今年第二季度美国电动汽车的平均售价拉低至 53438 美元，比 2022 年 6 月的 66390 美元下降了 19.5%。

在尝试推动电动汽车销售，解决供需不平衡问题的过程中，美国汽车制造商正面临艰难的竞争，以及来自美国监管机构的压力。

美国政府提出的排放规则实际上要求美国汽车制造商在 2032 年前将销量的 2/3 转向电动汽车。然而，通用汽车和代表美国大多数汽车制造商的行业协会都表示，这一设想是不现实的。

咨询公司艾睿铂汽车业务联席负责人马克・韦克菲尔德（Mark Wakefield）表示：“降价确实表明，我们在某种程度上处于供需和价格的平衡状态。因此，当预期销量没有实现时，他们就会降价。特斯拉尤其有空间做到这点。”

他还表示，现在就宣布美国市场对电动汽车的需求已进入平台期还为时过早。“我们认为将会呈现出不连续的增长，但增长仍在持续。”

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