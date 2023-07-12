什么是摄影中的二次构图？怎样使用二次构图？

在摄影后期过程中，有一个很重要的步骤，它可以帮助我们弥补前期构图的不足，让照片更有观赏性，这个步骤就是二次构图。

1. 什么是二次构图？

二次构图，就是在完成拍摄后，在后期编辑时对照片进行裁剪、翻转、旋转等手段，从而实现第二次构图，让照片看起来更合理。

二次构图的主要目的是弥补前期拍摄时的不足，以及重新发现、挖掘照片的亮点，比如我们在拍摄时相机没有端平导致画面歪斜，我们就可以通过二次构图的方式来重新调整，使画面变得“横平竖直”。

2. 为什么要使用二次构图，二次构图有必要吗？

二次构图是摄影后期中一个非常重要的步骤，因为几乎没有人能保证自己的每张照片都是天然的完美构图，不需要裁剪来修饰。

二次构图的目的并不是对一张照片进行无限制的裁剪，这其中也有思考的过程：

首先是去除画面中无关的杂物，保证照片的清晰明了，我们在拍摄时可能无意中会忽视边缘的杂物，还有些杂乱的元素我们在前期拍摄时无法避开，我都可以通过后期二次构图的方式来去掉；

通过裁剪突出最精彩的部分，让照片更简洁

其次是寻找最佳构图，突出照片主题，在拍摄时就保证构图完美是一件很难的事，各种元素位置的轻微变化可能就会对整张照片产生巨大的影响，因此二次构图就给了我们更多尝试、发现、思考的机会，通过不断地调整来实现最佳构图。

通过裁剪去除画面中的多余元素，让构图更加合理

最后是选择合适的照片比例，一般来说相机拍摄的照片比例是相对固定的，只有一种或几种比例可供选择，而二次构图则可以突破这个限制，通过裁剪自由地为照片选择合适的比例。

3. 二次构图的注意点

（1）裁剪要适度

二次构图对照片的裁剪也是需要有一定限度的，因为在裁剪的同时也是对照片画质的缩减，裁剪得越多，画质损失越大。

（2）二次构图不是万能的，它是与前期互补的

二次构图只是一个后期弥补、提升手段，不可对其形成依赖，“前期随便拍，后期全靠裁”的做法更不可有，为了让照片的表现力更好，我们需要在前期拍摄时更加注意，而不是全部仰仗后期。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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