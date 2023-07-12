SUSE 宣布投入超过 1000 万美元，开发与 RHEL 兼容的 Linux 发行版

IT之家 7 月 12 日消息，SUSE 在今天宣布，它将 fork 公开可用的 Red Hat Enterprise Linux (RHEL)，并将开发和维护与 RHEL 兼容的发行版，所有人都可以不受限制地使用该发行版本。未来几年，SUSE 计划向该项目投资超过 1000 万美元（IT之家注：约 7208.8 万元人民币）。

▲ 图源 SUSE

SUSE 首席执行官 Dirk-Peter van Leeuwen 表示：“几十年来，协作和共同成功一直是我们开源社区的基石。我们有责任捍卫这些价值观。这项投资将在未来几年保持创新的流动，并确保客户和社区等不会受到供应商锁定，令客户与社区在今时和明日都能做出真正的选择。”

许多企业客户和社区都依赖 Linux 相关发行版本，SUSE 表示，他们仍然完全致力于投资旗下 Linux 解决方案，例如 SLE 和 openSUSE。同时，SUSE 认为企业和开源社区应该有选择并摆脱供应商锁定。

SUSE 计划将该项目贡献给开源基金会，为 RHEL 和 CentOS 用户开发长期、持久的兼容替代方案，该基金会将提供对替代源代码的持续免费访问。

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