消息称英伟达正与 Arm 谈判，希望成为其 IPO 的锚定投资者

北京时间 7 月 12 日下午消息，据报道，多位知情人士今日称，芯片设计公司 ARM 正与英伟达（Nvidia）谈判，希望英伟达能成为其 IPO（首次公开招股）的锚定投资者。

早在 2020 年 9 月，英伟达与软银集团达成协议，将以约 400 亿美元的价格收购 ARM。但由于监管部门的反对，英伟达于去年被迫取消了该交易。随后，软银决定让 ARM 重新上市。据预计，ARM 最早将于今年 9 月赴美上市。

知情人士今日称，除了英特尔等合作伙伴，英伟达也希望成为 ARM IPO 的主要投资者，并将长期持有。上个月曾有报道称，ARM 正与英特尔谈判，希望后者成为其 IPO 的锚定投资者。

目前，这些潜在投资者仍在与 ARM 就其估值进行谈判。其中一位知情人士表示，英伟达希望以 350 亿美元至 400 亿美元的估值投资 ARM，而 ARM 则希望其估值能接近 800 亿美元。

分析人士称，在即将启动 IPO 之际引入大型锚定投资者，将有助于在软银减持所持其股份之际，继续支撑 ARM 股票。2016 年，软银以 240 亿英镑（约合 320 亿美元）收购了 ARM。

与此同时，在 IPO 市场经历了一年的低迷之后，许多私营科技公司及其顾问都在密切关注 ARM 的此次 IPO 能否大获全胜。

在 IPO 市场低迷之际，争取少数锚定投资者的预先支持，是一种流行的策略，也是确保 IPO 需求并安抚其他潜在投资者的一种方式。

对此，ARM 和英伟达拒绝发表评论。一位知情人士表示，目前双方的谈判尚未结束，不排除破裂的可能性。

据预计，ARM 此次 IPO 有望创下 2021 年以来美国 IPO 市场的最高估值。2021 年 11 月，汽车制造商 Rivian 在纳斯达克上市，IPO 市值达到了 700 亿美元。

在软银于 2016 年将 ARM 私有化之前，ARM 已经在伦敦上市。基于 ARM 之前作为上市公司的表现来看，人们普遍认为，与许多其他准备 IPO 的初创公司相比，ARM 此次 IPO 的风险较小。

一些接近软银的人士称，软银创始人孙正义（Masayoshi Son）亲自参与了为 ARM 寻找锚定投资者。去年 11 月，孙正义曾在软银第二财季电话会议上表示，将来他不再出席软银的电话会议，转而专注于 ARM 上市事宜。随后，孙正义一直在为提高 ARM 营收而奔波。今年 4 月有报道称，ARM 正在打造自己的芯片，以展示其产品制造方面的能力。

知情人士还称，针对这笔潜在投资，ARM 和英伟达已经将其告知了美国监管部门，以打消其任何潜在担忧。据悉，这笔潜在投资的规模不是很大，预计只有数亿美元。

2020 年 9 月，当英伟达首次宣布收购 ARM 的计划时，美国和欧洲的监管机构均表示反对。他们认为，这笔交易可能会限制竞争对手获得 ARM 的知识产权，并让英伟达获得有利于竞争的敏感信息。

当前，英伟达已经是 ARM 的客户，但此次有意进一步投资 ARM，突显了英伟达的更大雄心：即从当前核心的“图形处理器”（GPU）业务拓展到“中央处理器”（CPU）市场。

一位知情人士表示，ARM 热衷于在此次 IPO 中引入英伟达，也是希望将人工智能（AI）定位为公司未来增长计划的核心。该知情人士称，AI 将是 ARM 招股书中的关键词汇。鉴于英伟达在 AI 市场的地位，引入英伟达至关重要。

此举将使英伟达与英特尔展开更激烈的竞争，英特尔的 CPU 长期以来一直主导着 PC 和数据中心市场。

今年 5 月，英伟达成为首家估值达到 1 万亿美元的芯片制造商。最近，该公司生产了第一款采用 ARM 设计的 CPU，作为其所谓的超级芯片 Grace Hopper 的一部分，该芯片专为 AI 和高性能计算而设计。

去年，由于投资者对股价下跌、市场波动加剧和经济前景不确定感到担忧，全球 IPO 交易量大幅下降。但最近几周，得益于股市的反弹，交易量又开始回升。

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