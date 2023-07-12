蔚来推迟自制电池量产，放缓设备采购

IT之家 7 月 12 日消息，蔚来于去年就已明确要自造电池，每年豪掷 10 亿元研发，而且还挖到了苹果和松下等企业的人才。

据 36 氪，蔚来近期推迟了自制电池的量产节点。多位产业链知情人士表示，基于此，蔚来已经放缓了电池工厂的部分设备采购。

对此，蔚来方面回应称：“根据业务需求，我们推迟了电池量产的时间。项目在按照新的量产时间正常推进。”

蔚来此前还表示会在本月推出 150kWh 电池包。该电池重 575 千克，相较 100kWh 电池（555 千克）重了 3.6% ，但续航也从 625 公里提高到了 930 公里。

据IT之家此前报道，有消息称蔚来正计划在合肥建设其第一座电池工厂，以此降低对宁德时代的依赖。该工厂规划产能为 40GWh，其电池类似于特斯拉的 4680 和 4695 型大圆柱电池。投产后，预计可为约 40 万辆长续航电动车提供动力。

此外，蔚来去年 5 月新增建设项目，拟投资约 2.18 亿元，租赁上海嘉定区安亭镇一处工业厂房用于建设电芯研发实验室和试制线。

36 氪此前还报道称，在位于上海安亭的小试制线上，蔚来已经开发出大圆柱电池的样件。这座涵盖了电芯、电池包试制线的实验基地，尽管还未完全竣工，但关键设备厂商已经进驻将近半年。

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