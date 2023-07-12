大幅折扣效果显著，亚马逊 Prime Day 首日在美销售额达 64 亿美元

IT之家 7 月 12 日消息，据路透社报道，亚马逊一年一度的 Prime Day 购物活动在美国首日销售额达到 64 亿美元（IT之家备注：当前约 461.44 亿元人民币），较上年同期增长近 6%，大幅折扣对大手笔购买家电和玩具的消费者吸引力似乎最为明显。

▲ 图源 Pixabay

Adobe Analytics 的数据显示，Prime Day 首日家电网上销售额增长了 37%，玩具销售额增长了 27%。数据还显示，活动期间亚马逊的电子产品折扣达到 16%，玩具为 15%，服装则为 13%。

由于家长希望以更便宜的价格更新衣柜和学习用品，返校类别商品的销售额也有所增长，其中服装销售额增长了 26%，电子产品则增长了 12%。德勤的另一项数据显示，69% 的购物者计划通过亚马逊的 Prime Day 促销进行返校购物。

IT之家此前报道，由于通胀压力高企，今年亚马逊在 Prime Day 期间为美国消费者提供了更具吸引力的折扣，甚至还与旅行预订网站 Priceline 合作提供旅行类折扣。分析称，通胀使得美国消费者正努力减少非必要支出，因此即使是在 Prime Day 期间，他们也更倾向于优先考虑体验类服务（例如旅行、酒店等）。

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