Win11 学院：在 Windows11 25905 预览版中如何启用 Dev Drive

IT之家 7 月 13 日消息，微软今天发布了 Win11 Build 25905 预览版更新，并整合了来自 Dev 频道的诸多新功能 / 新特性，其中一项就是 Dev Drive。

Dev Drive 是一种新形式的存储卷，可用于提高关键工作负载的性能，基于弹性文件系统 (ReFS) 打造，包括文件系统优化和功能，使开发人员能够更好地管理其性能和安全配置文件。它旨在满足开发人员托管项目源码、工作文件夹和包缓存的需求。

要设置 Dev Drive，您可以在现有驱动器的可用空间中创建一个或另外新建一个 VHD / VHDX，你可以通过“系统”>“存储”>“高级存储设置”>“磁盘和卷”下的“设置”或通过命令行完成。

据介绍，Dev Drive 至少为 50GB 或更高容量，而且微软还建议配备 8GB 或更高的内存。

IT之家网友可以通过 ViveTool 工具来启用上述新功能、新特性：

1. 从 GitHub 页面下载 Vivetool 工具，然后解压缩到任意文件夹，但需要记住该文件夹路径（例如 C:\Program Files (x86)\ViVeTool-v0.3.2）

2. 按下 Win 键（或者使用鼠标）打开开始菜单，输入“cmd”，然后选择“以管理员权限”打开命令提示符

3. 使用 cd 命令跳转到 ViveTool 文件夹，例如“cd C:\Program Files (x86)\ViVeTool-v0.3.2”

4. 然后输入 vivetool /enable /id:40347509,42401084,42866187,43217407,44715077，按下回车就可以了

5. 重启电脑

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