马斯克披露 xAI 成立日期隐含深意：42 是生命、宇宙和万物终极问题的答案

IT之家 7 月 13 日消息，马斯克（Elon Musk）今天宣布成立人工智能新创公司 xAI，公司团队由前美国科技巨擘工程师组成，希望创造 OpenAI 聊天机器人 ChatGPT 的替代品。

马斯克表示，该公司旨在“了解宇宙的真实本质”。此外，他还发推揭示了 xAI 成立日期中隐含的深意。

他分享了一张 xAI 官网介绍页面的截图，将公司成立日期“2023 年 7 月 12 日”标红，并在旁边加上一行文字：“7+12+23=42。

他认为，42 是生命、宇宙和万物的终极问题的答案”，“正如我的偶像道格拉斯・亚当斯所说的那样。”

IT之家注：道格拉斯・亚当斯是科幻小说《银河系漫游指南》的作者，这是对少年时期的马斯克影响最深的一本书。道格拉斯认为，42 代表了宇宙、生命以及一切的终极秘密。

实际上，马斯克对于“42”这个数字情有独钟，例如之前曝光的秘密计划就叫“ 42 号项目”、特斯拉在他 42 岁那年进入中国、“星舰”系统将总共有 42 台发动机等等。

虽然 xAI 定位是一家人工智能企业，但马斯克此前曾在多个场合中提到：人工智能（AI）发展应该暂停，该领域需要监管。

官网显示，xAI 团队包括前 DeepMind 工程师巴柏许金（Igor Babuschkin）及谷歌前员工东尼吴（Tony Wu）。

此外，xAI 还延揽了 Google 前研究科学家塞格迪（Christian Szegedy）及微软前员工葛瑞格杨（Greg Yang）。

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