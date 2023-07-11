特斯拉电动小巴曝光，为马斯克的地下隧道打造

IT之家 7 月 11 日消息，近日一段号称是特斯拉电动小巴原型车的视频在网上流传，视频由内容创作者雅各布・奥思（Jacob Orth）上传，他声称这是一辆为 The Boring Company 设计的新型特斯拉载客车。

视频中的车包括司机座位共有 12 个座位，使用了大面积的玻璃，方向盘上有特斯拉的 Logo。整体外观看起来像一辆自动驾驶的穿梭巴士，底部是否有轮子不太清楚。奥思称这是一辆“为埃隆・马斯克（Elon Musk）的 Vegas Loop 设计的秘密特斯拉面包车原型车”。

这辆车看起来跟 The Boring Company 在 2017 年展示的一个概念车类似，后者是为其 Vegas Loop 设计的 12 人载客车。Vegas Loop 是一个由 The Boring Company 建造的地下隧道系统，旨在提供快速、便捷、低成本的交通方式。

特斯拉电动面包车、小巴或机器人出租车的计划最早在 2016 年提出，在特斯拉第二部分总体规划中提到。当时，马斯克提到了特斯拉希望两个新领域电气化：重型卡车和“高密度城市交通”。前者已经在 2022 年 12 月以特斯拉 Semi 卡车的形式实现，后者仍在开发中（可能）。

马斯克还曾谈过特斯拉计划制造一款基于 Model X 的电动小巴，但该项目没有成为现实。后来又有传言说特斯拉将为马斯克的 The Boring Company 制造一款类似面包车的载客车。目前，该隧道使用了特斯拉 Model Y 和 Model X 汽车，但该公司过去曾表示，可以为 LVCC 环路建造一辆 12 人载客车。

视频中的车辆身份还无法证实，如果一个内容创作者能够拍摄并发布视频，这可能意味着他得到了许可，猜测特斯拉将很快公布相关信息，IT之家将保持关注。

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