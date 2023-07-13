大幅折扣确实“香”：亚马逊黄金会员日期间美国销售额涨近 6%，沃尔玛等竞争对手纷纷效仿

北京时间 7 月 13 日早间消息，据报道，当地时间周三，Adobe Analytics 数据显示，为期两天的亚马逊 “黄金会员日（Prime Day）”购物活动首日，大幅折扣吸引了喜欢折扣商品的购物者，尤其在家电和玩具方面花费颇多，美国在线销售额同比增长近 6%，达到 64 亿美元（当前约 458.88 亿元人民币）。

几个月来，利率和食品价格的上升导致美国消费者推迟购买大件商品，他们一直在等待最优惠的折扣。

与 6 月份的日均销售额相比，家电在线销售额增长了 37%，而玩具销售额在促销活动第一天就增长了 27%。

数据公司 Numerator 表示，每笔会员日促销活动订单的平均消费额从一年前的 53.14 美元上升至 56.64 美元。

Adobe Digital Insights 公司预计，亚马逊的会员日促销活动将带来 120 亿至 130 亿美元的收入。

亚马逊没有立即回应置评请求。

目前美国消费者在旅游支出方面优先考虑旅游体验，而不是非必要的支出。为吸引更多客户，亚马逊与旅游预订网站 Priceline 合作，为美国消费者提供折扣。

在 7 月 11 日至 12 日黄金会员日之前的几周时间里，忠诚计划的会员可以获得“仅限邀请的交易”，购物者可以请求邀请购买他们想要购买的特定产品。

零售商竞争对手沃尔玛、塔吉特（Target）和百思买（Best Buy）等也在黄金日这一周提供大幅折扣。沃尔玛还利用这一周为年度会员注册提供 50% 的折扣，以吸引更多消费者加入其订阅计划 Walmart+。

客户关系管理服务提供商 Salesforce 副总裁兼零售总经理罗布・加夫（Rob Garf）表示，消费者现在习惯于在黄金周期间比较不同零售商的价格，这意味着亚马逊面临的竞争日益激烈。

加夫表示，人们在网上购物，零售商店的转换率在下降。转换率是指访问商店的消费者与购买商品的消费者之间的比例。

“这也就是说，消费者每次访问零售商店的利润都在下降，”加夫说。他说，2015 年亚马逊推出黄金会员日时提供了大幅折扣，以“积极影响”会员注册，现在沃尔玛正在“效仿亚马逊的做法”。

加夫说，黄金日当周的交易“不仅仅是关于销售和提供商品折扣，而是沃尔玛和其他公司寻求获得新客户，并将这些客户转化为强大的终身价值。”

美国国际购物中心协会首席执行官汤姆・麦格（Tom McGee）表示，黄金会员日、沃尔玛 + 消费周和塔吉特促销日等促销活动 "带动了包括小型和大型零售商在内的全面消费。"

当地时间周三，购物者在零售商店购买电子产品可以获得最大 16% 的折扣。根据 Adobe Digital Insights 的数据， 服装的折扣为 13%，玩具的折扣为 15%。

Adobe 的潘迪（Pandey）表示，黄金会员日是一个购买返校用品的好机会，尤其是服装和电子产品，与 6 月份的日均销售额相比，这两类产品的销售额分别增长了 26% 和 12%。

会计师事务所德勤（Deloitte）的数据显示，69% 的购物者计划在会员日促销期间购买返校商品。但预计这一支出将出现九年来的首次下降，因为粘性通胀阻碍了非必需品的购买。

Adobe 的数据来源于对美国零售网站超过 1 万亿次访问的直接消费者交易记录。

与此同时，7 月 11 日至 13 日，英国考文垂一家亚马逊仓库的近 900 名员工因工资纠纷举行了为期三天的罢工，与黄金会员日促销活动时间重叠。

亚马逊表示，该仓库不直接为客户提供订单服务，不会对客户造成影响。

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