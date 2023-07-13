蔚来宣布完成阿布扎比主权基金 7.385 亿美元股权投资：中东资本持股 7%

IT之家 7 月 13 日消息，蔚来汽车在港交所发布公告，宣布其已完成先前于 2023 年 6 月 20 日公布的来自阿联酋阿布扎比旗下投资机构 CYVN Holdings 的 7.385 亿美元（IT之家备注：当前约 52.95 亿元人民币）战略性股权投资。

据公开资料显示，CYVN Holdings 同时从腾讯的一间关联公司购入蔚来价值 3.5 亿美元的 A 股股票。投资交易完成后，CYVN Holdings 总共持有蔚来已发行流通股份的约 7.0%。

蔚来创始人、董事长、CEO 李斌表示：“此次投资交易将进一步强化蔚来的资产负债表，为我们在加速业务增长、推动技术创新、建立长期竞争力方面的持续提供动力。同时，我们期待将来与 CYVN 合作拓展蔚来国际业务。”

CYVN Holdings 是阿布扎比政府持有多数股权的投资机构，聚焦在先进、智能的移动出行领域进行战略投资和布局，并致力于与全球该领域的行业领导者合作。

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