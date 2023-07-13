特斯拉上海工厂第 100 万辆 Model Y 新车下线，号称“再破记录”

IT之家 7 月 13 日消息，日前有多名汽车博主发布消息称，特斯拉上海超级工厂第 100 万辆 Model Y 下线。从照片中可以看见，该工厂国内外员工正围绕一辆红色的 Model Y 拍摄合影，背景挂有“1 Million 百战不殆，万人齐心”的横幅，地面上也覆盖了“上海工厂百万下线，再破记录持续领先”的字样。

而截至发稿前，特斯拉官方并未就此事发布官方新闻。IT之家经过向特斯拉官方工作人员求证，已确认该消息属实。

汽车博主 @童济仁 表示，特斯拉上海工厂在 2021 年生产了 20.6 万辆 Model Y，2022 年生产了 46.4 万辆，截至 2023 年 7 月 12 日已累计生产 100 万辆。

这也意味着截至昨日，今年特斯拉上海工厂已经生产了 33 万辆 Model Y，可见今年国产 Model Y 总产量将继续创下新高。

IT之家此前报道，2022 年 8 月 14 日，特斯拉公司 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 在其推特上称，特斯拉已生产了逾 300 万辆汽车，其中上海超级工厂就生产了 100 万辆。

就在刚刚过去的 6 月，特斯拉中国 6 月新车交付量达到 93680 辆，同比去年 6 月的 78906 辆上涨 19%，创下特斯拉中国今年的交付量新高。

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