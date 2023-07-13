京东言犀大模型正式揭晓，AI 开发计算平台预计 8 月上线

IT之家 7 月 13 日消息，在今日上午的 2023 京东全球科技探索者大会暨京东云峰会上，京东言犀大模型正式发布，官方同时发布言犀 AI 开发计算平台。该平台已经启动预约注册，预计 8 月正式上线。

在京东云峰会上，京东集团技术委员会主席、京东云事业部总裁曹鹏表示，大模型正在创造产业智能新范式，京东推出的言犀大规模预训练语言模型将面向多模态，深入零售、物流、工业等产业场景。

据介绍，言犀 AI 开发计算平台是面向开发者和企业的机器学习 / 深度学习工程平台，提供包含数据准备、模型开发、模型训练、模型部署在内的 AI 开发全链路服务，内置多种开源模型和数据集，为用户提供低门槛、高性价比的云原生 AI 工程化能力，助力 AI 算法和应用的价值提升。

▲ 图源京东云官方直播

京东集团 CEO 许冉在峰会上表示，大模型在京东内部已经取得明确的实践效果。“我们内部的大量业务场景都在深入探索，将大模型结合进自己的业务流程中，比如用大模型提升智能客服水平、编写代码、强化关联商品的推荐等。而更多业务的结合，我们还在持续深化中。”

此外，京东在其云峰会上推出了物流大模型应用 —— 京东物流超脑。其可以在交互、分析、决策上进行 3D 仓储布局，在运营异常时提供改善性建议以及为供应链计划进行辅助性决策。

据IT之家此前报道，京东集团副总裁、IEEE / CAAI Fellow 何晓冬介绍，言犀是“京东版”ChatGPT，言犀大模型预训练参数达到千亿级，品类覆盖 3000+，人工审核通过率 95%+、生成文字 30 亿 +。

▲ 图源京东云官方直播

京东提到，他们对人工智能的布局始于 2017-2018 年。IT之家查询获悉，京东早在 2020 就发布了言犀平台，正式迈出人工智能商业化的第一步。

从技术方面看，言犀最初从与电商结合紧密的语音、语言类技术出发，到 2020 年左右在人机对话技术、数字人生成技术有所积累，并积极布局 AIGC、大模型技术。

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