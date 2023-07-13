文远知行：L4 级无人驾驶小巴、环卫车在大连首发运营

IT之家 7 月 13 日消息，据文远知行 WeRide 官方公众号 7 月 13 日消息，7 月 7 日，大连高新区车联网无人驾驶示范项目经过 180 天的测试后正式首发运营。

▲ 图源文远知行 WeRide 官方公众号，下同

其中，文远知行无人驾驶小巴（下称“文远小巴”）和无人驾驶环卫车（下称“文远环卫车”）作为首个落地大连的自动驾驶车队正式投入运营。该公司在大连共投放了 6 辆文远小巴、2 辆文远环卫车，将分阶段开通 4 条无人驾驶巴士示范应用线路、1 条环卫清扫线路。

官方表示，文远小巴、文远环卫车通过激光雷达、高清摄像头、毫米波雷达等多模组融合、多重冗余的传感器套件，结合自研算法，号称“实现 360 度无盲区的感知能力”。

其中文远小巴支持 L4 级自动驾驶技术，采用无驾驶舱设计，可“智能应对各类复杂路况”。文远环卫车也取消了传统驾驶室结构，官方称其可开展包括洗扫、干扫、后喷雾、对冲等功能的全自动环卫作业。

IT之家附当地文远小巴路线及乘车方法：

1 号巴士运行路线：东港环线，运行时间为上午 9:30—12:00、下午 1:00—4:30。

2 号巴士运行路线：华录 — 天地软件园（IBM）环线，运行时间为上午 9:30—12:00、下午 1:00—4:30。

乘车方法：通过“AI Hi Bus”微信小程序查询乘坐线路运营时间、停靠站点等，选中线路后输入起点、终点、乘坐人数进行班次预约，预约成功后，乘客前往预约站台，通过二维码验票乘车。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。