推特被指拒绝支付 5 亿美元遣散费，前员工提起集体诉讼

IT之家 7 月 13 日消息，据一份周三提交的诉讼指控，推特（Twitter）拒绝支付至少 5 亿美元（IT之家备注：当前约 35.85 亿元人民币）的遣散费给数千名在埃隆・马斯克（Elon Musk）收购该公司后被裁员的员工。

在今年 1 月被裁员之前，曾负责推特员工福利计划的“总薪酬负责人”科特妮・麦克米兰（Courtney McMillian）在旧金山联邦法院提起了这项拟议的集体诉讼。

麦克米兰声称，根据推特在 2019 年制定的一项遣散费计划，如果被裁员，大多数员工都被承诺获得两个月的基本工资，每工作满一年还可以得到一周的工资。诉讼称，像麦克米兰这样的高级员工应该得到六个月的基本工资。但是推特只给被裁员的员工最多一个月的遣散费，而且很多人什么都没有收到。

在马斯克于去年 10 月收购该公司后，推特为了节省成本，裁掉了一半以上的员工。

这起诉讼指控推特和马斯克违反了一项规范员工福利计划的联邦法律。推特此前已经因涉嫌未支付遣散费而被起诉，但那些案件涉及违反合同索赔，而不是福利法。该公司表示已全额支付前员工工资。

上个月提起的一项悬而未决的诉讼指控推特也未能向剩余员工支付数百万美元的奖金，推特则表示这些说法缺乏依据。该公司还面临着一系列由去年开始的裁员引发的其他诉讼，包括声称其针对女性和残疾人士的指控。在已经提交答辩的案件中，推特否认有任何不当行为。

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