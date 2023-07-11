Twitter 搜索屏蔽 Threads 链接

IT之家 7 月 11 日消息，尽管 Twitter 的新 CEO 一直在试图说服人们 Twitter 是无法被 Threads 取代的，但是公司内部似乎并没有那么自信。一位开发者发现，Twitter 在搜索中屏蔽了 Threads 的链接。

Twitter 的新 CEO Linda Yaccarino 和她的老板 Elon Musk 一样，在一系列推文中称 Twitter 不可替代，以及一切安好。她写道：“在 Twitter 上，每个人的声音都很重要。无论你是来见证历史，发现全球的实时信息，分享你的观点，还是了解他人 —— 在 Twitter 上，你可以做真实的自己。你们建立了 Twitter 社区，这是无法替代的，这是你们的公共广场。我们经常被模仿 —— 但是 Twitter 社区是永远无法复制的。”

目前 Twitter 还没有完全屏蔽 Threads 的链接，用户可以在 Twitter 上发布一个 Threads 的链接，会正常显示。但是正如开发者 Andy Baio 发现的那样，在 Twitter 上搜索它们就不行了，搜不到结果，有很多人报告了这种情况。

另一位开发者 Derek Kepner 发现了一个解决办法 —— 只要去掉网址中的点就行了。换句话说，在搜索词前加上：url:"threads net"。如果想限制你的搜索范围为你在 Twitter 上关注的人，可以添加一个过滤器：url:"threads net" filter:follows。

IT之家注意到，这并不是 Twitter 第一次试图屏蔽竞争平台的链接，今年早些时候，Twitter 开始限制带有 Substack 新闻简报链接的推文（后来该限制被取消了）。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。