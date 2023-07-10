马斯克多轮“降本增效”操作所致：Cloudflare 报告推特流量跌至低谷

IT之家 7 月 10 日消息，马斯克在收购推特后进行了多轮“降本增效”计划，据 Cloudflare 报告，得益于这些“神奇的操作”，推特的流量正在急速下滑中。

据悉，Cloudflare 上周公布了推特今年 1 月以来的流量数据，该数据经由执行长 MatthewPrince 确认，数据源来自 Cloudflare 追踪访问推特的 DNS 服务器流量记录，显示推特的流量正急速下滑中。

▲ 图源 Cloudfare

根据表单显示，虽然推特流量正在下滑，但依然“瘦死的骆驼比马大”，仍是全球流量排名前 50 大的网站。推特在 1 月的排名为 32，到了 3、4 月跌至 34、35 位，5 月跌至 37 位。上个月最差来到 38 位。进入 7 月，其排名则下跌至 40 位。截至IT之家发稿，目前推特 DNS 流量重回全球第 37 位。

▲ 图源 Cloudfare

Cloudflare 表示，长期而言，推特因马斯克裁员造成的花边新闻及平台稳定性变差是流量衰退的主要原因。

此外，Meta 上周上线的推特竞品 Threads 也引发了推特数据进一步下滑。在 Threads 上线后，该平台用户数在 7 个小时内冲到 1000 万，超越 ChatGPT 和 Instragram，显示用户对马斯克的不信任及对新的社交平台怀抱期待的态度。

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